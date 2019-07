eToro lancia il portfolio Future Payments

eToro annuncia il suo ultimo portafoglio, offrendo ai clienti al dettaglio l'opportunità di investire nello sviluppo del settore dei pagamenti digitali.

Questo portafoglio è un'opportunità per investimenti a lungo termine in un ventaglio di aziende nel settore dei pagamenti mobili, portatili e digitali, comprese quelle che offrono soluzioni blockchain. Il portafoglio Future Payments combina sia azioni che criptovalute, presentando una strategia diversificata tra le due classi di attività.

Yoni Assia, CEO e co-fondatore di eToro

Il futuro del denaro si evolve costantemente in una complessa rete globale. Aziende e tecnologie all’avanguardia stanno entrando in questo spazio, ribaltando l'industria e spingendo gli attori tradizionali a ridefinire il modo in cui il mondo paga beni e manodopera. Offriamo agli investitori al dettaglio la possibilità di attingere al settore dei pagamenti attraverso un portafoglio diversificato tra due diverse classi di attività - azioni e criptovalute - rendendo questo portafoglio unico nel suo genere.