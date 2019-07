CyberArk abilita la sicurezza degli accessi privilegiati

CyberArk presenta la sua nuova offerta di soluzioni SaaS per la protezione degli accessi privilegiati, ai massimi livelli sul mercato.

Udi Mokady, chairman e CEO di CyberArk

La protezione degli accessi privilegiati è fondamentale per l’efficacia di ogni strategia di sicurezza. Il numero di clienti che sta operando in ambienti SaaS e cloud è in crescita, ed è fondamentale per CyberArk sfruttare la nostra profonda conoscenza della superficie di attacco e fornire innovative soluzioni di sicurezza, sviluppate appositamente per gli ambienti ibridi. Grazie a soluzioni SaaS avanzate e semplici da installare, CyberArk si conferma come il partner di sicurezza ideale per le aziende moderne.

CyberArk sta definendo un nuovo standard nella fornitura di soluzioni di sicurezza SaaS:

- Accesso vendor remoto Zero Trust con CyberArk Alero – CyberArk Alero è una soluzione dinamica per la mitigazione dei rischi associati all’accesso remoto dei vendor ai sistemi critici tramite CyberArk, che migliora l’efficienza operativa e la produttività, semplificando il provisioning e la gestione degli accessi remoti. Questa nuova offerta SaaS fornisce accesso Zero Trust a tutti i fornitori che si connettono da remoto alla soluzione di protezione degli accessi privilegiati di CyberArk, per garantire visibilità e controllo completi sulle attività privilegiate. CyberArk è la prima e unica azienda che unisce in una singola soluzione accesso Zero Trust, autenticazione biometrica e provisioning just-in-time senza l’utilizzo di VPN, agent o password. Paragonata a soluzioni VPN tradizionali, CyberArk Alero riduce da ore a minuti il processo di onboarding per i vendor remoti.

- Elevare privilegi e accesso just-in-time con CyberArk Endpoint Privilege Manager – CyberArk Endpoint Privilege Manager è una soluzione SaaS in grado di ridurre il rischio di accessi amministrativi non gestiti su endpoint Windows e Mac. Grazie alle nuove capacità just-in-time di Endpoint Privilege Manager, le aziende possono mitigare i rischi e ridurre i contrasti operativi, fornendo accesso a livello admin su dispositivi Windows e Mac su richiesta, per un periodo specifico, con audit log completo e la possibilità di revocarlo se necessario. CyberArk è l’unica a fornire accesso just-in-time in ambienti cloud e on-premise e nei data center, per ogni endpoint.

Inoltre, i miglioramenti apportati a CyberArk Privilege Cloud, l’offerta as-a-service di protezione degli accessi privilegiati, permettono alle realtà di medie dimensioni di ottimizzare la capacità di individuare e gestire le credenziali privilegiate in azienda e di tenere traccia e verificare le sessioni privilegiate per rispettare i requisiti di conformità. Sul CyberArk Marketplace è disponibile il supporto per oltre 150 integrazioni out-of-the-box per la gestione di sessioni privilegiate, rendendo CyberArk Privilege Cloud la soluzione più semplice da integrare nello stack tecnologico esistente.