Visa porta ai bus di Firenze il pagamento contactless

A Firenze Busitalia e Ataf lanciano per primi in Italia il pagamento contactless sui bus. Sarà possibile pagare contactless a bordo con carta di pagamento Visa.

Se fosse più facile pagare per il trasporto pubblico, l'uso medio aumenterebbe del 27%: questo quanto emerge dal Visa Global Study “The future of Transportation” condotto in collaborazione con Stanford University.

Il lancio viaggio contactless su tutta la flotta di autobus di ATAF (355 autobus) oltre che sui servizi Busitalia (Gruppo FS Italiane) a vocazione turistica Volainbus (link diretto Firenze↔aeroporto A. Vespucci di Firenze) e The Mall (link diretto Firenze↔outlet The Mall) contribuisce a sostenere il ruolo del trasporto pubblico nella creazione della città più efficiente del futuro.

Firenze è la prima città in Italia a implementare la tecnologia contactless su tutti gli autobus (Ataf) e si unisce nell'introduzione dei viaggi contactless ad altre grandi città in tutto il mondo, tra cui New York, Rio de Janeiro e Singapore.

I passeggeri di ATAF e dei servizi Volainbus e The Mall di Busitalia possono avvalersi delle loro carte di debito, credito, prepagate o dispositivi contactless per pagare il biglietto direttamente sull’autobus.

Infatti, è sufficiente per i passeggeri avvicinare la propria carta di pagamento o device al validatore di bordo.