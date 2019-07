D-Link, due access point Wave 2 unificati pensati per le PMI

Per velocità e copertura maggiori D-Link lancia gli access point wireless AC2600 Wave 2 Dual-Band Unified e AC2600 Wave 2 Dual-Band Unified con antenna esterna. Pensati in particolare per consentire alle PMI di dotarsi di reti Wi-Fi flessibili e scalabili, nuovi access point unificati sfruttano tutto il potenziale della tecnologia 802.11ac Wave 2.

I modelli AC2600 Wave 2 Dual-Band Unified (DWL-8620AP) e AC2600 Wave 2 Dual-Band Unified con antenna esterna (DWL-8620APE) offrono infatti una connettività all'avanguardia con velocità dati combinate ultraelevate fino a 2.533Mbps; supportano inoltre il Link Aggregation, consentendo a due porte gigabit ethernet di agire come una singola porta per raddoppiare la larghezza di banda disponibile e massimizzare il throughput complessivo. Gli access point sono in grado di aumentare significativamente la capacità della rete, grazie alla funzione MU-MIMO 4x4, che consente la comunicazione simultanea con client multipli. I nuovi dispositivi includono anche funzioni avanzate di sicurezza della rete e di controllo degli accessi.

I prodotti possono essere utilizzati come access point indipendenti o gestiti centralmente tramite D-Link Wireless Controllers, consentendo di distribuire e gestire in modo semplice ed efficiente fino a 1024 access point. La gestione delle risorse a radiofrequenza consente di gestire centralmente la copertura wireless, fornendo la migliore copertura possibile per i client wireless, evitando interferenze con la selezione automatica dei canali e regolando la potenza di trasmissione. Se viene rilevato un access point vicino che ha fallito l’operazione, la potenza di trasmissione aumenta automaticamente.

Semplici da installare, possono anche essere montati a soffitto o a parete, così da soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione wireless. Per una maggiore flessibilità, entrambi i modelli di access point hanno il supporto PoE (Power over Ethernet) integrato, che consente di installare i dispositivi in aree difficili da raggiungere, dove le prese di corrente non sono facilmente accessibili.

DWL-8620AP e DWL-8620APE includono funzioni avanzate come QoS 802.1p per migliorare le prestazioni del traffico time-sensitive come VoIP e lo streaming DSCP. Essi incorporano anche una serie di funzioni per ridurre il congestionamento della rete, come la tecnologia Band Steering per posizionare i client sulla banda wireless ottimale. Inoltre, la funzionalità Airtime Fairness assicura lo stesso tempo di trasmissione a ciascun client, fornendo prestazioni migliori anche se sono collegati dispositivi più lenti. È supportato anche il Fast Roaming 802.11k, che consente al client wireless di spostarsi senza soluzione di continuità tra gli access point.