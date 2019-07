I clienti premiano la gestione e i prodotti di Rosenberg Osi

Rosenberg OSI ha analizzato le risposte dei clienti sulla qualità dei prodotti e dei servizi di consulenza forniti e i risultati sono stati più che soddisfacenti.

Thomas Schmidt, amministratore delegato Rosenberger OSI

Ci siamo posti l'obiettivo primario di essere un partner competente e affidabile per i nostri clienti che, oltre a prodotti sicuri con i più elevati standard di qualità, permetta lo sviluppo rapido e flessibile di soluzioni personalizzate per vincere le sfide tecniche. L’effetto dell’analisi sulla soddisfazione dei clienti dimostra che siamo sulla strada giusta. I nostri sforzi sono stati premiati.

Infatti per essere riconosciuti dal mercato e definirsi leader occorre anche esaminarsi o, meglio, chiedere un parere al pubblico. È quanto ha fatto Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure - Rosenberger OSI - produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica in Europa, con un'analisi approfondita sulla soddisfazione dei propri clienti. Da metà febbraio a metà marzo 2019, oltre 150 contatti hanno partecipato all’indagine e valutato qualità e facilità d'uso dei prodotti e dei servizi di consulenza di Rosenberger OSI. Ecco i risultati:

-oltre l'80% dei clienti sono soddisfatti del servizio di consulenza tecnica;

-oltre il 90% dei clienti sono soddisfatti dalla facilità d'uso dei prodotti adottati;

-il 99% dei clienti sono convinti dell’alta qualità dei prodotti.

L'analisi della soddisfazione del cliente è uno strumento importante per la nostra gestione interna della qualità. Su questa base, infatti, possiamo sviluppare meglio i nostri punti di forza specifici e reagire ai punti deboli nella loro fase iniziale.

Gestione della qualità dal 1991

Subito dopo la fondazione di Rosenberger OSI avvenuta nel 1991, è stato introdotto un sistema di gestione della qualità come base dell'organizzazione. Dal 1995 l'azienda è certificata DIN EN ISO 9001. In linea con la propria visione, Rosenberger OSI ha ampliato costantemente il proprio sistema di gestione della qualità, ottenendo la certificazione ISO 9001:2008 nel 2009 e DIN EN 9001:2015 nel 2018.

Il riconoscimento dei nostri stabilimenti di produzione e dei nostri processi aziendali da parte di numerosi e importanti clienti continua a incoraggiarci a rimanere fedeli alla nostra filosofia di qualità.

Alta qualità dei prodotti obbligatoria

La qualità è fondamentale quando si tratta della selezione dei prodotti. Infatti Rosenberger OSI acquista solo cavi e fibre da produttori di alta qualità. Inoltre utilizza connettori propri, o delle proprie aziende, che sono garantiti idonei con gli standard previsti e soddisfano in modo affidabile le specifiche internazionali. I processi di produzione semi-automatizzati sono monitorati con le più recenti attrezzature operative e di collaudo. Anche il processo di spedizione è soggetto a un'ispezione sistematica delle merci in uscita.

Servizio riorganizzato

Nei risultati dell’indagine la risposta positiva del cliente è motivata anche dalla riorganizzazione del portafoglio servizi di Rosenberger OSI. Come annunciato nel mese di aprile, la linea di servizi è stata ricondotta a cinque macro-argomenti che qui ricordiamo: “pianificazione e consulenza per data center”, “gestione di data center”, “servizi gestiti”, “servizi di installazione” e “servizi di consulenza”.