RAFI amplia la gamma di touchscreen capacitativi Glasscape

RAFI ha ampliato la sua offerta di touchscreen capacitivi per applicazioni industriali della famiglia Glasscape introducendo la tecnologia di input TwinTouch.

I nuovi pannelli TwinTouch rilevano la forza oltre che il punto di contatto, offrendo una maggiore precisione e la possibilità di realizzare interfacce utente innovative.

Combinando le funzioni di rilevamento di tocco e della misura della forza di contatto, TwinTouch aumenta notevolmente la sicurezza operativa. I campi capacitivi di comando e input all'interno della superficie di comando possono essere configurati in modo da richiedere una pressione minima ben definita per impartire comandi tattili.

Ciò aiuta a prevenire l’eventuale attivazione accidentale di comandi dovuti un contatto involontario dell’operatore con lo schermo. Le soglie di commutazione per considerare valida la pressione applicata possono essere regolate in modo personalizzato via software.

Allo stesso tempo, la valutazione combinata del tocco e della pressione meccanica consente l'implementazione di più livelli di comandi. Ad esempio, toccando e non rilasciando un pulsante dello schermo si può attivare un menu contestuale, oppure è possibile utilizzare una pressione più o meno forte sullo schermo per regolare i valori dei parametri di un impianto. Il sistema TwinTouch con misurazione della pressione senza spostamenti dell’involucro di classe IP65.