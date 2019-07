SUSE nomina Melissa Di Donato nuovo CEO

Melissa Di Donato è stata nominata Chief Executive Officer di SUSE con una decisione che apre una nuova fase di crescita e di impulso di mercato.

Di Donato vanta una comprovata esperienza nelle aree delle vendite, delle business operations e della leadership incentrata su alti livelli di crescita e trasformazione. Prima di entrare in SUSE, Di Donato è stata Chief Operating Officer e Chief Revenue Officer di SAP con la responsabilità di gestire fatturato, ricavi e customer satisfaction delle soluzioni digitali core della società a livello mondiale. Di Donato ha ricoperto anche ruoli di senior executive in Salesforce ed è stata premiata per i propri contributi alla crescita di aziende globali ricevendo il 2018 Digital Masters Award for Excellence in Commercial Management.

Di Donato, che ha la propria base operativa nel Regno Unito, sarà il primo CEO donna di SUSE; la sua nomina è effettiva dal 5 agosto.