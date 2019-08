Acronis Cyber Infrastructure 3.0, snapshot affidabili per VM

Acronis ha annunciato la disponibilità di Cyber Infrastructure 3.0, un aggiornamento importante della propria soluzione per infrastrutture software-defined.

La nuova release consente a partner e clienti Acronis di migliorare le prestazioni e la stabilità della propria infrastruttura e di ridurre le spese d'esercizio con una gestione delle licenze flessibile e il supporto per diversi scenari d'uso: cloud privato virtuale, cloud ibrido, cloud privato gestito e soluzioni di storage ibride.

Acronis Cyber Infrastructure 3.0 esegue snapshot coerenti e compatibili con le applicazioni di volumi di macchine virtuali Linux e Windows. La soluzione offre inoltre networking virtuale flessibile con supporto per router virtuali, modalità SNAT, percorsi statici e indirizzi IP mobili. Il supporto multi-tenant e le funzionalità self-service aiutano i clienti finali a controllare e a tenere traccia delle proprie risorse, alleggerendo al tempo stesso le attività di gestione dell'edge dei service provider.

Le soluzioni dei service provider possono anche essere personalizzate col proprio marchio e integrate nei software CMR e di fatturazione proprietari grazie a un'API compatibile con OpenStack. Uno dei componenti più noti, Acronis Backup Gateway, presenta importanti miglioramenti, inclusa un'intuitiva interfaccia per la georeplica, oltre alla replica asincrona con la quale i clienti possono creare destinazioni di backup ottimali per soddisfare le esigenze di storage locale e di storage privato e pubblico.

Serguei Beloussov, fondatore e CEO di Acronis

Questo aggiornamento è un grande passo in avanti per Acronis, che punta a offrire una serie completa di soluzioni per la protezione digitale. Insieme alla recente Acronis Cyber Platform, Acronis Cyber Infrastructure consolida ulteriormente la nostra offerta di servizi di protezione informatica. La soluzione è strategica per la nostra mission: fornire la protezione informatica a 360°, semplificando ai clienti le operazioni di protezione dati e lasciando loro il tempo di concentrarsi sulle attività aziendali più rilevanti.