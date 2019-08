NFON Italia firma un accordo di partnership con Eudata

NFON Italia annuncia la partnership con Eudata SRL, il primo partner partecipante al programma di canale NGAGE recentemente lanciato in Italia.

Marco Pasculli, Managing Director di NFON Italia

Eudata è un partner ideale, con eccellenti competenze negli ambiti della collaborazione e del contact center, inoltre è uno straordinario player nello scenario di riferimento italiano, che spazia dalle medie alle grandi aziende.

Eudata apre nuovi orizzonti e aggiunge per la prima volta al proprio portafoglio d’offerta un sistema di telefonia in cloud - Cloudya. Per l’azienda, la partnership con NFON è un’importante evoluzione commerciale e include anche l’integrazione di Ncontactcenter, la soluzione di Contact Center in cloud. Cloudya, il sistema di telefonia aziendale in cloud, si caratterizza per la sua semplicità, grazie ad una potente applicazione dall’uso intuitivo, indipendente dal dispositivo su cui è installata e dalla località dell’utilizzatore, oltre che per essere una soluzione nativamente pensata per la mobilità.

Cloudya è estremamente affidabile grazie alla sua architettura in alta affidabilità, all’infrastruttura geo-ridondante e ai più alti standard di sicurezza e protezione dei dati. La soluzione premium Ncontactcenter è un servizio di Contact Center in cloud che punta sulla flessibilità e sulla multi-canalità, così che l’operatore possa comunicare con i propri clienti attraverso WEB chat, e-mail, SMS e fax routing.