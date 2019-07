Docebo mobile learning: formazione sempre e dovunque

Grazie al nuovo Mobile App Publisher, Docebo è in grado di fornire ai propri clienti una formazione non solo continua, ma anche personalizzata e ricca di contenuti. L’annuncio della release del nuovo Mobile App Publisher, permette una soluzione per il mobile learning tra le più innovative sul mercato e le aziende possomo creare così una versione brandizzata della pluripremiata app Docebo Go.Learn e di pubblicarla sull'Apple App Store, su Google Play Store o nel proprio Apple Enterprise Store.

Riccardo Galimberti, Product Owner di Docebo

Siamo i primi sul mercato ad offrire questo livello di personalizzazione. Si tratta di un'opportunità davvero straordinaria, in particolare per le aziende che hanno programmi di formazione esterna, con utenti al di fuori delle “quattro mura” della loro organizzazione. Possiamo aiutare i nostri clienti a diffondere la propria identità aziendale, consolidando la presenza sul mercato.

Con Mobile App Publisher di Docebo, le aziende possono:

- Portare la formazione anche all’esterno dell’organizzazione, offrendo a partner e clienti una learning experience senza soluzione di continuità, accessibile attraverso molteplici dispositivi e modalità.

- Rafforzare il proprio brand, permettendo ai dipendenti di accedere alla formazione ovunque e in qualsiasi momento.

- Sviluppare una solida visual identity nei programmi di mobile learning.

- Migliorare le performance del proprio network attraverso una formazione mobile continua.

- Pubblicare più app mobile (ognuna con il proprio dominio) per tutte le diverse tipologie di utenti.

Così sarà possibile offrire agli utenti una formazione mobile personalizzata e senza soluzione di continuità, massimizzando la brand identity dell’azienda con una piattaforma eLearning basata su IA, progettata per guidare la crescita, le performance e i profitti della tua organizzazione.

Ora i clienti di Docebo possono personalizzare la propria app mobile, rafforzando la brand identity della propria azienda. L'app builder on-demand fornisce la struttura dell'app, i servizi di implementazione e la personalizzazione totale del branding, indispensabili per garantire agli utenti un'esperienza di social learning continua e basata sull'IA, massimizzando al contempo la capacità dell'azienda di facilitare la formazione attraverso molteplici canali.

Le aziende che operano nel settore delle tecnologie formative sanno che il 71% dei Millennials ritiene il mobile learning più coinvolgente ed efficace rispetto ai tradizionali approcci formativi erogati tramite desktop o metodi formali (Gallup). Ecco perché la maggior parte degli LMS sul mercato offre ai propri utenti un'app mobile.