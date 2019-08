Prestashop day al Talent Garden Calabiana il 26 settembre

Milano si prepara a ospitare la quarta edizione del PrestaShop Day. Appuntamento da Talent Garden Calabiana con i protagonisti del commercio digitale.

L’evento è promosso da PrestaShop, la piattaforma di e-commerce leader in Europa e America Latina, e sponsorizzato da PayPal e Cippest. L’appuntamento è per giovedì 26 settembre presso Talent Garden Calabiana.

Il filo rosso di questa edizione sarà “Start and Scale nel mondo e-commerce: dall’idea al caso di successo”. Il concept verrà declinato su diversi fronti grazie a un’agenda fitta di conferenze e pitch session per inquadrare e analizzare - con gli esperti del settore - i trend che stanno ridisegnando il segmento online del commercio e che, se sapientemente integrati nel proprio modello di business, ne garantiscono la scalabilità per ottenere importanti ritorni.

Con il suo programma ricco e variegato e i suoi numerosi interventi, PrestaShop Day rappresenta uno stimolante punto d’incontro di tutte le parti dell’ecosistema e-commerce: da chi intende aprire un e-store a chi già ne gestisce uno, passando per gli sviluppatori, i web designer, gli imprenditori, le startup, gli esperti di e-commerce, le agenzie digital e gli studenti che si approcciano al settore.

Alle 9.30 l'apertura dell’evento è affidata alla sessione plenaria con il discorso di benvenuto di Alexandre Eruimy, CEO di PrestaShop, che alle ore 10.00 passerà la parola ai portavoce di Netcomm e PayPal, incaricati di guidare la tavola rotonda Start and Scale, in cui si annunceranno importanti novità nel campo dell’e-payment e si analizzeranno le strategie per sviluppare e accrescere un business vincente, capace di conciliare le necessità e gli obiettivi degli e-merchant e una customer experience appagante.

Sul palco del PrestaShop Day 2019 saliranno anche Ivan Cutolo, CEO di SEOchef, che curerà la conferenza dal titolo “SEO: perché non sono in prima posizione su Google? Scopriamolo live”, dedicata all’ottimizzazione dell’indicizzazione dei risultati di ricerca, e Roberto Albanese, Digital Strategist e e-commerce Manager di Cippest, che nel corso dell’intervento “Migrare su PrestaShop 1.7 consapevolmente” illustrerà le best practice per massimizzare le performance del proprio store online grazie al software di PrestaShop.

Non mancheranno, inoltre, i workshop di formazione e aggiornamento dedicati ai professionisti e agli studenti che desiderano approfondire tematiche specifiche, di sicuro interesse per chi muove i primi passi nel mondo del commercio online o punta a far crescere la propria realtà e a mantenerla competitiva.

Si inizia alle 11.30 con “PrestaShop Development Pipeline”, tenuto da Marco Salvatore, Tech Evangelist Italy che segue nel pomeriggio con gli interventi "PrestaShop Academy” e “PrestaShop Module Development”, rispettivamente in agenda alle 15.30 e alle 16.45.

Si prosegue con gli insight di Fabrizio Leo, CEO di Flamenetworks, esposti nell’approfondimento incentrato su “Velocità di un sito e-commerce e conversioni: analisi e ottimizzazioni lato server per massimizzare le prestazioni”, e con l’intervento di Lorenzo Grassano, Founder di LegalBlink, dal titolo “Come proteggere la privacy dei tuoi clienti”.