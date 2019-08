Cambio alla guida di Sony Media, arriva Hiroshi Kajita

Per continuare nella crescita e con l’obiettivo di un consolidamento del team direzionale, Sony ha nominato Hiroshi Kajita come nuovo Head of Media Solutions. Kajita è in Sony sin dal 1985 e vanta una consolidata esperienza con clienti, partner e organizzazioni media del settore. Hiroshi Kajita è arrivato in Sony Professional Solutions Europe provenendo dalla sede di Tokyo, dove rivestiva l'incarico di Corporate Executive Officer ed era membro del board di Sony Business Solutions Corporation. In questo ruolo, ha coordinato svariati progetti per OB van 4K e 8K per importanti broadcaster globali, sistemi di produzione remota IP, una delle principali soluzioni di routing IP mai implementate e alcune delle più spettacolari installazioni Crystal LED di tutto il mondo.

Hiroshi Kajita, Head of Media Solutions di Sony Professional Solutions Europe

Sony è nota in tutto il mondo come provider di soluzioni e prodotti all’avanguardia che rispondono alle esigenze concrete dei nostri clienti - e anche le nostre soluzioni per il segmento media non fanno eccezione. Ho dedicato tutta la mia carriera a mettere i nostri clienti al primo posto e a supportarli nel dare forma al futuro, secondo il nostro claim 'Go Make Tomorrow'. Continuerò a lavorare in questa direzione anche alla guida delle attività Media Solutions di Sony. Abbiamo la grande possibilità di aiutare i nostri clienti a esprimere appieno il potenziale dei propri contenuti in un panorama post-digitale altamente competitivo.

Hiroshi Kajita partirà dagli ottimi risultati di Sony Professional Solutions Europe (PSE), uno dei leader a livello globale nel settore media ed entertainment, grazie alla strategia di prodotto, soluzioni e servizi per portare valore a lungo termine per i clienti e accelerare la crescita del segmento di business.

L'azienda continua a focalizzarsi su tecnologie all'avanguardia, servizi di consulenza integrati e soluzioni su tutta la value chain dei contenuti per supportare la crescita delle media company.