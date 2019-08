Veeam cresce nel fatturato e rafforza la posizione da leader

Oltre che rafforzare la sua leadership per quello che riguarda il settore del Cloud Data Management, Veeam può vantare un fatturato annuo ricorrente in crescita. Infatti Veeam ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre 2019 e dopo aver recentemente superato 1 miliardo di dollari di fatturato, unendosi ad un gruppo d’elite di società software, la società ha registrato un incremento del 26% anno su anno del fatturato annuo ricorrente (ARR), a testimonianza del successo del modello di pricing su abbonamento introdotto agli inizi dell’anno per tutti i nuovi prodotti Veeam, inclusa la nuova soluzione Veeam Availability Suite 9.5 Update 4. Acclamata come una delle versioni più importanti nella storia dell'azienda, la soluzione Veeam Availability Suite U4 si sta avvicinando ai 350.000 download dal suo rilascio, avvenuto a gennaio.

Ratmir Timashev, Co-Founder e Executive Vice President (EVP) of Sales & Marketing

Continuiamo a investire massicciamente in Ricerca e Sviluppo, vendite e marketing, e nell’ecosistema di partner e al contempo assistiamo ad una crescente adozione delle nostre soluzioni con il nuovo modello di licensing in abbonamento da parte di clienti in tutto il mondo", Abbiamo registrato una crescita in tutte le geografie in cui operiamo e questo, unitamente all’evoluzione della nostra azienda verso l’Hybrid Cloud, ci rende entusiasti di lavorare in Veeam. Il 72% delle organizzazioni vuole adottare una strategia di Cloud Data Management e siamo felici di poter supportare le loro aspettative in qualità di player di riferimento in questo segmento di mercato. La collaborazione con partner tecnologici strategici non è mai stata così forte. Auspichiamo di poter effettuare ulteriori annunci in quest’ambito nel secondo semestre del 2019, per soddisfare ulteriormente la richiesta dei nostri partner di integrare il software di backup e protezione dei dati Veeam con hardware, storage e soluzioni iperconvergenti leader di mercato. Il nostro nuovo programma "with Veeam", che sta ricevendo enormi consensi, è solo uno degli esempi di come Veeam intende innovare e collaborare con i propri partner tecnologici per fornire una soluzione combinata hardware e software per migliorare le possibilità di scelta e la flessibilità dei clienti.