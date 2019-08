Zebra Technologies: per ogni esigenza c’è la giusta stampante

Si amplia l’offerta delle Stampanti a marchio Zebra Technologies, che presenta diversi nuovi modelli e spazia dalla proposta entry level a quella di alta gamma. Azienda innovatrice con soluzioni e partner che consentono alle imprese di ottenere un vantaggio in termini di prestazioni, Zebra Technologies ha annunciato l’ampliamento della propria offerta con il lancio di nuove soluzioni di stampa mobile e desktop, progettate per soddisfare le specifiche esigenze di molteplici tipologie di clienti in diversi settori merceologici.

Dopo il successo della stampante portatile QLn420, ecco il modello ZQ630 di Zebra, progettato per gestire un elevato volume di applicazioni di stampa di etichette e ricevute nel contesto manifatturiero, del trasporto, della logistica e del retail. Questo modello di stampante è anche disponibile nella versione RFID per consentire alle aziende di stampare e codificare i tag e gli identificatori RFID, nonché etichette e ricevute standard, direttamente ove richiesto così da ridurre gli errori.

Grazie ad un display a colori di facile consultazione, alla retrocompatibilità con gli accessori del modello QLn420 e con la suite di applicazioni, utility e strumenti di sviluppo offerti da Print DNA di Zebra, la stampante ZQ630 garantisce un'esperienza di stampa superiore grazie a maggiori livelli di sicurezza, migliori prestazioni e una gestione remota semplificata.

ZD200 è invece una nuova stampante desktop di appena 10 cm ad elevato valore, facile da utilizzare e, come da tradizione Zebra, affidabile e di gran qualità. La serie ZD200 è stata progettata pensando alle piccole e medie imprese, per stampare un’ampia gamma di biglietti, tag, pass, etichette e ricevute per rispondere ad applicazioni nell’ambito del trasporto e della logistica, manifatturiero leggero, della vendita al dettaglio e della sanità. Inoltre, la serie ZD200 è facile da installare, disponibile con opzioni di connettività cablate e wireless e pronta all’uso.

Zebra ha inoltre potenziato il modello di stampante industriale ZT600 disponibile con un nuovo touchscreen a colori, garantendo in questo modo un'esperienza utente più intuitiva grazie ai menu interattivi, una tastiera su schermo e animazioni di aiuto incorporate per ridurre tempi e costi di formazione.