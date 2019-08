Zebra L10 Android, il tablet ultra-rugged per il business

Zebra Technologies ha presentato il suo nuovo tablet Android ultra-rugged progettato non solo per durare nel tempo, ma anche per lavorare in ambienti complessi. iI nuovo tablet ultra-rugged ad alte prestazioni L10 Android arricchisce il già ampio portafoglio di soluzioni Zebra che comprende tablet al servizio di aziende ed enti governativi e computer portatili appositamente realizzati per i difficili ambienti di magazzino, produzione, cantieri e per supportare specifiche operazioni sul campo.

Progettato per durare nel tempo, il tablet L10 è portatile e leggero, con un grande schermo da 10,1 pollici e la capacità di resistere a cadute sul compensato da un metro e ottanta di altezza. Il suo grado di protezione IP65 assicura che sia impermeabile e antipolvere. Il nuovo tablet è il frutto di oltre 20 anni di esperienza e conoscenze acquisite da Zebra a seguito dell'acquisizione di Xplore Technologies, un'innovativa azienda leader nel settore dei tablet semi-rugged, rugged e ultra-rugged e di laptop 2-in-1.

La potenza in uscita della L10 fornisce un'alimentazione completa, h24 con una singola carica. Dispone inoltre di una CPU avanzata che offre prestazioni applicative rapide e connessioni Wi-Fi, Bluetooth, cellulari, GPS e NFC incorporate, nonché, nel modello XPAD, uno scanner opzionale per codici a barre Zebra integrato, che offre flessibilità e prestazioni in ambienti difficili. La famiglia di tablet L10 comprende i modelli XPAD, XBOOK 2-in-1 e XSLATE. XBOOK 2-in-1 sostituisce il computer portatile e include una tastiera, robusta e completamente funzionale, per l'inserimento di dati complessi. La maniglia integrata di XPAD rende facile il trasporto per gli operatori che lavorano in mobilità per l’intera giornata lavorativa. XSLATE è il più piccolo e leggero della linea che dispone dell'opzione tablet tradizionale. La versione per Android L10 amplia la gamma della famiglia L10 e completa l’attuale e pluripremiata offerta Windows™di Zebra.

L'introduzione del sistema operativo (OS) Android 8.1 (Oreo) nella famiglia L10 apre una serie di possibilità per gli utenti, che ora possono passare da un piccolo dispositivo Android a uno con fattore forma più grande e con maggiore facilità d'uso. Inoltre, gli utilizzatori possono beneficiare della suite Mobility DNA di Zebra grazie a strumenti e servizi di sviluppo di applicazioni che semplificano la gestione, rafforzano la sicurezza e favoriscono la migrazione dai dispositivi legacy. Ogni dispositivo include il supporto integrato per almeno le prossime due generazioni di Android e LifeGuardTM di Zebra, che estende la durata del servizio di tali dispositivi da tre a cinque anni.

Questo va oltre il supporto previsto per i sistemi operativi dei dispositivi consumer e permette di fornire aggiornamenti periodici di sicurezza per un più ampio ciclo di vita e un migliore ritorno sull'investimento. Si tratta della prima linea di tablet Zebra ultra-rugged con sistema operativo Android e con Mobility DNA a bordo.