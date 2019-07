Energy&Utilities, Lutech amplia l’offerta e si compra Mediana

Lutech acquisisce Mediana con l’obiettivo di irrobustire ed espandere l’offerta LutechProducts per il settore Energy&Utilities.



Sin dalla sua nascita, Mediana si è caratterizzata per la capacità di rispondere alle esigenze delle aziende con soluzioni verticali in un settore che presenta peculiarità tecniche, legislative e burocratiche, nonché tempistiche stringenti di fatturazione e monitoraggio consumi.

Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech

Con l’ingresso di Mediana nel Gruppo Lutech aggiungiamo un altro tassello alla nostra offerta LutechProducts, arricchendola con prodotti proprietari che attestano il nostro orientamento verso piattaforme innovative e cloud-based. In particolare, questa operazione va a sostegno, in maniera complementare, della suite di prodotti dedicati al settore energetico, a conferma del percorso iniziato lo scorso anno con Sinergetica. Massimiliano Mazza, Energy&Utilities Industry Leader del Gruppo Lutech

Dopo l’acquisizione di Sinergetica l’ingresso di Mediana rafforza il nostro posizionamento sul mercato Energy&Utilities; in particolare la comune piattaforma tecnologica e la cooperazione funzionale tra Sinergetica e Mediana ci consentono di proporre agli operatori di questo mercato una delle più ampie e complete offerte sui loro processi core. Roberto Rosa, Managing Director Mediana

Siamo certi che entrando nel Gruppo Lutech avremo la possibilità di continuare a supportare i nostri Clienti con la nostra competenza di sempre, costruita in 25 anni al loro fianco, e di poterli accompagnare in ancora più importanti e ambiziosi piani di trasformazione digitale. La nostra piattaforma è già stata riconosciuta dagli operatori leader di mercato e il suo successo è determinato da un modello di business in continua evoluzione che garantisce flessibilità e costante allineamento alle evoluzioni normative.