Kingston è fra i primi 10 buyer di semiconduttori al mondo

Kingston Technology annuncia di essere stata inserita da Gartner nell’elenco dei primi 10 buyer di chip semiconduttori al mondo.

Gartner ha studiato le quote di mercato assegnate, valutando la spesa totale per l’acquisto di chip su diversi mercati verticali tra cui PC, smartphone, data center, IoT e altre applicazioni. Secondo Gartner, Kingston si posiziona all’ottavo posto della classifica, avendo speso, nel 2018, circa 7,84 miliardi di dollari.

Kingston entra quest’anno nella top 10 per la prima volta dal 2007, quando Gartner ha iniziato a condurre questa ricerca di mercato. A spingere la crescita, il fatto che Kingston sia uno dei principali fornitori di memorie per molti degli OEM e ODM che producono dispositivi smart, grazie alla sua offerta di valore e servizi particolarmente rilevanti in questi segmenti di mercato. Nel 2018, Kingston ha prodotto oltre 14 trilioni di Megabyte di memoria, considerando tutte le linee di prodotto, incluse DRAM, SSD e soluzioni embedded: una quantità davvero considerevole, che conferma la sua forza, posizione e importanza nel settore.

Gartner ha dichiarato che, negli ultimi anni, a trainare l’investimento in chip è stata soprattutto la crescita di PC e smartphone. I principali OEM in questi settori hanno quindi guadagnato maggiori quote di mercato e, di conseguenza, incrementato il proprio potere d'acquisto rispetto ai chip. Gartner prevede inoltre che altri mercati in crescita guideranno la domanda in futuro, come le nuove opportunità di business in Cina per server cloud ed endpoint dell’IoT, che si presenteranno a partire dal 2022. Kingston, con il suo consolidato potere d’acquisto, le partnership globali e gli impianti di produzione situati in Cina e Asia Pacifica, è pronta per sfruttare appieno queste opportunità di crescita.