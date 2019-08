Proofpoint, leader del Magic Quadrant security awareness

Proofpoint è stata collocata da Gartner tra i Leader nel 2019 Magic Quadrant for Security Awareness Computer-Based Training per il sesto anno consecutivo.

Ryan Kalember, executive vice president of Cybersecurity Strategy di Proofpoint

Il successo di quasi tutti gli attacchi mirati dipende da un’interazione umana, e un percorso continuo di educazione e consapevolezza in tema di security, che metta a disposizione le informazioni giuste alle figure giuste nel giusto momento, è uno dei metodi più efficaci in cui le aziende possono ridurre il rischio. Siamo convinti che la posizione di leader nel Gartner Magic Quadrant per il sesto anno consecutivo sia il risultato del nostro approccio people-centric alla formazione e alla consapevolezza in tema di security. Eroghiamo contenuti accurati, che permettono ai nostri clienti di formare al meglio le loro figure più attaccate, e permettono loro sia di essere una più solida linea di difesa che una fonte importante di threat intelligence.

Lo scenario esteso delle minacce è cambiato, con i cybercriminali che sono passati dall’attacco alle infrastrutture a quello diretto verso gli utenti. Per aiutare le organizzazioni ad affrontare la sicurezza da un punto di vista people-centric, il Proofpoint Security Awareness Training identifica aree potenzialmente critiche, eroga una formazione mirata quando e dove è più necessaria e offre una business intelligence approfondita sulle competenze e il comportamento degli utenti. I moduli interattivi di formazione sono creati sulla base di principi di learning science e prevedono una personalizzazione self-service, che migliora l’efficienza e consente una più lunga retention degli effetti del training.

Disponibili in oltre 35 lingue, con un mix di contenuti tradotti e localizzati sulla base delle diverse regioni, le soluzioni di Proofpoint Security Awareness Training educano gli utenti finali rispetto agli attacchi informatici reali sulla base di una threat intelligence avanzata, e li mettono nella condizione di difendersi con successo. La soluzione Closed-Loop Email Analysis and Response (CLEAR) integrata consente ai dipendenti di segnalare email sospette, che vengono poi catalogate sulla base della threat intelligence di Proofpoint e possono essere rimedate in modo automatico, riducendo il tempo necessario a neutralizzare una minaccia attiva da giorni a minuti.