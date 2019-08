FLIR lancia il sensore di conteggio persone Brickstream

FLIR Systems ha annunciato l'arrivo della nuova generazione di sensori per il conteggio delle persone: FLIR Brickstream 3D Gen 2.

Questa nuova versione include una funzionalità unica di filtraggio dei dipendenti, progettata per fornire a negozi e punti vendita dati sul traffico e misure di conversione delle vendite ancora più accurati. La funzionalità di filtraggio dei dipendenti utilizza una combinazione di tecnologia Bluetooth Low Energy e cartellini per identificare ed eliminare automaticamente il personale dai conteggi dei clienti, un processo che altrimenti, nell'ambiente di vendita al dettaglio odierno, dovrebbe essere effettuato manualmente o che non verrebbe proprio preso in considerazione.

I dispositivi per il conteggio delle persone nei punti vendita vengono posizionati per lo più all'ingresso del negozio; ciò rende Brickstream 3D Gen 2 con filtraggio dei dipendenti ideale per gli ambienti in cui personale come addetti all'accoglienza e alla sicurezza si trova nei pressi delle porte o deve entrare e uscire di frequente. Il filtraggio dei dipendenti è ideale anche per i punti vendita di articoli di lusso, in cui il traffico è ridotto e l'inclusione di dei dipendenti nei conteggi può alterare i dati di conversione. La funzionalità di filtraggio dei dipendenti viene abilitata grazie a una piccola targhetta facile da nascondere, che viene indossata dai dipendenti e registrata dal sensore. Il sensore identifica automaticamente i dipendenti che entrano o escono dal punto vendita senza che venga richiesta nessuna azione manuale.

Grazie alla combinazione brevettata di tecnologia BLE e targhette, la funzionalità di filtraggio dei dipendenti Brickstream identifica il personale in modo maggiormente affidabile. I rivenditori possono accedere ai conteggi direttamente tramite l'interfaccia utente FLIR Brickstream o attraverso l'integrazione con il proprio software statistico.