Arca Evolution facilita la conservazione delle fatture

La conservazione delle fatture elettroniche è un obbligo di legge: ancora una volta, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia aiuta attivamente le imprese.

Il gestionale ERP Arca Evolution, pensato per le PMI, è stato ingegnerizzato anche per inviare e ricevere le fatture elettroniche e ora, con Conservazione Smart per Arca, risolve il problema della conservazione.

Alle aziende è in capo l’obbligo normativo di conservare le fatture emesse e ricevute e gli imprenditori vogliono efficientare la propria azienda attraverso la riduzione dei costi dell’utilizzo della carta e migliorando l’organizzazione conservando a norma anche i documenti contabili gestiti nel proprio gestionale.

L’opportunità dell’efficientamento e della contemporanea assoluzione ai doveri legislativi è data da Conservazione Smart per Arca, una soluzione innovativa che consente di gestire automaticamente la conservazione delle fatture elettroniche attive e passive con le relative ricevute.

Integrato nel gestionale Arca Evolution, Conservazione Smart consente la gestione delle fatture direttamente dal Document Management System (DMS) del gestionale, aggiungendo questa funzionalità alla nativa gestione documentale dell’ERP.

Tutti i documenti che un’azienda gestisce attraverso il proprio gestionale Arca Evolution, comprese dunque le fatture elettroniche attive e passive, possono ora essere archiviati puntualmente grazie ad un sofisticato sistema di catalogazione.

La soluzione è ideale per le piccole e medie imprese che utilizzano Arca Evolution per la gestione delle fatture elettroniche emesse e ricevute.

Conservazione Smart per Arca invia automaticamente in conservazione le fatture in ciclo attivo e passivo unitamente alle relative ricevute. I documenti conservati a norma sono consultabili direttamente dal gestionale Arca Evolution.

Conservazione Smart per Arca consente anche la conservazione di fatture non gestite con il gestionale.

Perfettamente integrato con il DMS del gestionale Arca Evolution, Conservazione Smart per Arca invia automaticamente in conservazione i documenti e, grazie all’integrazione nativa negli archivi del gestionale, si distingue in quanto a semplicità di uso e consultazione.