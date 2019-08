IBM Cloud Paks, 5 soluzioni ottimizzate Red Hat OpenShift

IBM propone un portfolio di soluzioni cloud-native ottimizzate per Red Hat OpenShift; pacchetti ideali per accelerare il business delle imprese.

Lo sviluppo agile di applicazioni critiche sarà dunque possibile su qualsiasi tipo di “nuvola”, privata e pubblica, incluse AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba e IBM Cloud.

Si va da ‘Cloud Pak for Data’ che agevola gli insight e fornisce un'architettura di virtualizzazione dei dati per l’AI con una velocità superiore del 500% a ‘Cloud Pak for Applications’ che abbatte i tempi di sviluppo dell'84%; da Cloud Pak for Integration’ che invece integra app, dati, servizi cloud e API ed è disegnato per eliminare i costi di integrazione del 33% a ‘Cloud Pak for Automation’ il quale riduce i processi decisionali fino all'80%. ‘Cloud Pak for Multicloud Management’, infine, fornisce visibilità, governance e automazione limitando del 75% le spese operative di supporto.

- incluse la gestione delle identità, la sicurezza, il monitoraggio e la registrazione - così come una migliore visibilità e controllo attraverso un unico cruscotto intuitivo.L’annuncio contempla tre passi di rilievo. Il primo, apre al servizio di OpenShift sul cloud pubblico di IBM. Implementabile con un solo clic, aiuterà le aziende a migrare verso un'infrastruttura cloud ibrida.

Con il secondo, IBM porterà Red Hat OpenShift sui sistemi IBM Z e LinuxONE che, insieme, alimentano più di 30 miliardi di transazioni applicative al giorno a livello globale. OpenShift è già sui Power Systems e Storage di IBM.

La consulenza e i servizi tecnologici per Red Hat, infine. I nuovi servizi IBM saranno forniti dal più grande team di consulenti certificati da Red Hat al mondo, composto da oltre 80mila professionisti, che assisteranno i clienti a spostare, costruire e gestire i loro carichi di lavoro in ambienti cloud.

Il software e i servizi annunciati oggi saranno forniti sulla piattaforma ibrida multi-cloud di IBM, costruita su tecnologie open source.

La base di IBM Cloud Paks è costituita da più di cento prodotti dell’ampio portafoglio software IBM ottimizzato per l'esecuzione su Red Hat OpenShift. I Cloud Paks forniscono un supporto software completo e sicuro relativo all'intero stack - dall'hardware alle applicazioni - agevolando così i clienti che hanno l’obiettivo di migrare, integrare e modernizzare rapidamente le applicazioni mission-critical su qualsiasi cloud.