Nasce l’Innovation Hub targato Eliwell e Schneider Electric

A Belluno apre il centro demo dedicato al mondo del supermercato e del convenience store aperto a clienti e operatori realizzato da Eliwell e Schneider Electric. L’Innovation Hub intende far provare concretamente le potenzialità di EcoStruxure for Retail, la piattaforma su cui convergono le soluzioni per rendere un punto vendita sempre più interconnesso e intelligente per garantire ai clienti una maggiore sicurezza, affidabilità e sostenibilità, una migliore gestione dell’edificio sia dal punto di vista operativo che energetico, e per offrire ai consumatori una migliore esperienza d’acquisto.

Situato all’interno della sede di Eliwell a Belluno su un’area di 450 m2, l’Innovation Hub è a tutti gli effetti un ambiente che simula un punto vendita tipico del Retail, in cui fare esperienza di tutte le tecnologie e soluzioni a marchio Eliwell e Schneider Electric per l’automazione ed il controllo dei vari asset di un supermercato o di un minimarket: dal monitoraggio energetico alla gestione degli accessi e dell’illuminazione, inclusa quella di emergenza, fino ai sistemi di refrigerazione e HVAC, per una gestione intelligente dell’intero edificio. Sarà anche utilizzato per sperimentare tecnologie termodinamiche all’avanguardia, a servizio di una refrigerazione ecosostenibile.

Sandro Battagli, VP Eliwell & HVAC-R Machine Solutions

Abbiamo voluto fortemente questo centro demo per riuscire a trasferire attraverso un’esperienza realistica le innovazioni e le potenzialità delle nostre soluzioni, in modo tale che i nostri clienti e partner comprendano fin da subito quale potrebbe essere il risultato finale e i vantaggi che ne derivano. Si possono toccare con mano soluzioni come RTX DOMINO per il controllo della refrigerazione nei supermercati, Coldface per il controllo delle celle frigorifere, i sistemi Televis per il monitoraggio e la manutenzione, pienamente integrati in EcoStruxure per fornire efficienza energetica e un controllo ottimale degli asset, dal singolo punto vendita all’intera catena di supermercati.

EcoStruxure è una piattaforma aperta basata su protocolli di comunicazione standard articolata su 3 livelli, tutti rappresentati nel centro demo:

-Al primo livello troviamo i prodotti connessi, sviluppati con la logica dell’IoT, che possono trasferire non solo informazioni relative ai propri comandi di base ma anche informazioni relative al proprio stato, alle misure e a ogni altro dato utile per la gestione del punto vendita. Prodotti intelligenti che fungono da fondamento per il controllo dell'illuminazione, controllo HVAC, monitoraggio e controllo della refrigerazione, distribuzione dell'energia e infrastruttura IT.

-Al secondo livello troviamo edge control, su cui convergono le informazioni che provengono dal primo livello tramite dei controllori, dei gateway e interfacce utente che servono a rendere i dati utili al processo decisionale degli operatori. Si tratta di sistemi di controllo che consentono una progettazione, una messa in servizio e un monitoraggio semplici che richiedono meno complessità da gestire, per una visualizzazione locale e l'assicurazione che tutti i dispositivi siano ben orchestrati nell'edificio.

-Al terzo livello abbiamo gli advisor, un livello di analisi dei dati ancora più sofisticato in grado di trasferire informazioni a operatori anche in siti remoti a supporto del loro processo decisionale. App, analisi e servizi: un portafoglio completo di software, app e analisi hardware-agnostici per consentire l'ottimizzazione all'interno del sistema esistente del cliente.