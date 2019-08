Panduit collabora all’innovazione tecnologica di Calzedonia

La soluzione integrata per Data Center elaborata da Panduit permette a Calzedonia di continuare a espandersi e a migliorare sia scalabilità che flessibilità. A seguito di una rapida crescita, le attività commerciali di Calzedonia hanno superato le capacità del proprio data center esistente e si sono resi necessari degli aggiornamenti all'infrastruttura per accogliere le iniziative commerciali in espansione. L’esigenza che si è posta è stata quella di implementare un data center altamente performante per massimizzare i tempi di operatività del sistema IT, fornendo allo stesso tempo un supporto vitale per l'espansione delle attività di vendita al dettaglio, diretta e dei servizi finanziari. Il data center di Calzedonia aveva bisogno di incrementare i tempi di attività e affidabilità del sistema, una gestione termica più efficace e un migliore utilizzo dello spazio. Con questi miglioramenti, la società avrebbe potuto rispondere rapidamente alle esigenze del mercato e alle richieste di e-commerce.

Guido Malpeli, facility manager e Marco Recchia, IT infrastructure manager di Calzedonia SpA

L'esperienza di Panduit nelle soluzioni di data center, insieme al supporto e alla gestione dei progetti di Fasternet, ci ha permesso di ottimizzare le prestazioni e realizzare un data center flessibile, scalabile e altamente disponibile.

È così che commentano il lavoro di squadra che ha visto collaborare Fasternet e Panduit per l’implementazione di un data center altamente performante. Per Fasternet, system integrator di Brescia certificato Panduit, il modo migliore per soddisfare le esigenze dei clienti di Calzedonia e tenere il passo con le tendenze tecnologiche era aggiornare l’infrastruttura di rete. L'utilizzo delle tecnologie più recenti avrebbe consentito a Calzedonia di ridurre i costi e migliorare i servizi, permettendo allo stesso tempo l'innovazione aziendale e il mantenimento del suo vantaggio competitivo.

La soluzione Panduit

Calzedonia ha scelto la soluzione integrata per data center di Panduit per l’alta qualità delle soluzioni altamente performanti, ma anche per l’esperienza positiva già testata in occasione di precedenti progetti. Per la fase realizzativa, Calzedonia ha scelto Fasternet, system integrator certificato Panduit, per le sue capacità di consulenza, implementazione e gestione dell’intero progetto. Le soluzioni Panduit SmartZone per la gestione dell'alimentazione includono PDU rack intelligenti per la gestione e la distribuzione dell'alimentazione all'interno degli armadi dati in modo sicuro ed efficiente, tramite un unico connettore.

Calzedonia ha scelto gli armadi Net-Access S-Type per server di rete e N-Type per l'installazione di switch core Cisco migliorando al contempo l'efficienza termica in tutto il data center. Gli armadi offrono un'efficace gestione termica per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e un maggiore tempo di attività. Il design modulare offre la massima flessibilità in caso di aggiornamenti del sistema.

La connettività in rame e fibra ottica di Panduit costituita dal sistema TX6A-SD 10Gig UTP con tecnologia MaTrix (cavo, connettori, patch cord a diametro ridotto 26 AWG) e il sistema di cablaggio in fibra ottica HD Flex 2.0 (cassette pre-terminate OM4, PanMPO cavo trunk e patch cord in fibra ottica) sono stati installati nel data center di Calzedonia per la capacità di trasmissione dati ad alta velocità, gli elevati livelli di affidabilità e la massima flessibilità di progettazione. I passacavi orizzontali ad alta densità NetManager di Panduit e i rack di zona sopraelevati PanZone forniscono maggiore accessibilità e utilizzo dello spazio.

Oggi Calzedonia può contare su una migliore gestione dell'infrastruttura del data center che offre visibilità dei sistemi IT business critical per consentire decisioni aziendali agili e favorire la crescita futura. Realizzare una piattaforma a prova di futuro per la propria infrastruttura di connettività ha consentito all'azienda di migliorare ulteriormente la comunicazione con i propri clienti, offrendo grandi quantità di dati in modo rapido e coerente.