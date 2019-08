La Banca Cantonale di San Gallo sceglie la tecnologia Spitch

L’app di Mobile Banking della Banca Cantonale di San Gallo permette una nuova modalità di interazione, completata ora dall’interfaccia vocale utente di Spitch. Specializzata nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie vocali, Spitch ha dotato l’applicazione della banca denominata Personal Finance Manager (PFM) di una nuova interfaccia vocale utente, che si avvale di una funzione di riconoscimento vocale comprensiva dello svizzero tedesco.

Falk Kohlmann, responsabile Digital Banking di SGKB

Le funzioni vocali offrono un facile accesso ai servizi bancari, e potrebbero diventare un'interessante interfaccia per i nostri clienti. Questo è il motivo principale per cui stiamo acquisendo sempre più esperienza con le tecnologie vocali avanzate,

La Banca Cantonale di San Gallo (SGKB) offre ai propri clienti un'ampia gamma di servizi finanziari, tra cui la soluzione di PFM, che consente di visualizzare, attraverso l’app dedicata, grafici di facile lettura e statistiche sulle transazioni in entrata e in uscita. Con l’obiettivo quindi di garantire maggiore semplicità di accesso, Spitch ha sviluppato, in stretta collaborazione con la SGKB e il partner fintech Crealogix, un'interfaccia utente vocale (VUI) ad hoc per l’applicazione.

La app è corredata da un pulsante vocale, che semplifica le interrogazioni tramite smartphone.

I clienti della SGKB ora possono effettuare richieste di informazioni all’interno della app PFM direttamente con la voce, chiedendo e ottenendo informazioni dettagliate sui movimenti del proprio conto, relativamente a una categoria di spesa o a un determinato lasso temporale. “Quanto ho speso in ristoranti nelle ultime tre settimane?”, “Quanto ho guadagnato negli ultimi 5 mesi?” sono solo alcuni esempi delle domande che possono essere elaborate. Lo sviluppo della soluzione ha comportato un focus importante sulla comprensione dello svizzero tedesco.

Jürg Schleier, Country Manager DACH di Spitch, e Piergiorgio Vittori, Head of Global Development e Country Manager Italy, UK e IE

L'introduzione di una soluzione di interfaccia vocale per i clienti SGKB sottolinea chiaramente la crescente importanza delle interfacce vocali cliente. Prevediamo che la prossima generazione di consumatori sarà in grado di utilizzare appieno i propri dispositivi tramite comando vocale: tutto ciò modificherà in modo sostanziale le interazioni di banche e assicurazioni con il cliente finale. In questo modo, le nostre soluzioni contribuiranno significativamente a garantire la customer satisfaction, e insieme a ridurre i costi aziendali.

L’implementazione dell’interfaccia vocale funziona con clienti effettivi e riconosciuti e, oltre a garantire una migliore customer experience nell’immediato, offre l’opportunità di analizzare l’approccio dell’utente rispetto all’utilizzo delle tecnologie vocali, raccogliendo dati che potranno guidare la soddisfazione di ulteriori esigenze. Il futuro delle interfacce utente conversazionali per il settore bancario è infatti in continua evoluzione: già oggi è possibile sviluppare applicazioni di mobile banking a completo controllo vocale, sia sostenendo una conversazione in linguaggio naturale, sia riconoscendo l’utente utilizzando la biometria vocale. Quest’ultima vale come uno dei fattori di autenticazione richiesti dalla PSD2 per la Strong Customer Authentication, che da settembre regolamenterà ulteriormente il mondo finance in termini di sicurezza.