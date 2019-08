TCL, porta in Italia il tablet smart 2-in-1 Alcatel 3T 10

È commercializzato da TCL anche in Italia il tablet Alcatel 3T 10, dotato dell’innovativo sistema smart 2-in-1, sviluppato sia per un uso domestico che on the go. Ideale per facilitare le attività di lavoro multitasking, svago e relax grazie al supporto di Android 9.0 Pie e Google Assistant preinstallato, Alcatel 3T 10 è dotato di un sistema di riconoscimento vocale DSP con un raggio di 3 metri in grado di attivare l’Assistente semplicemente pronunciando “Ok Google”.

Inoltre l’avanzata Intelligenza Artificiale, basata su Android 9.0 Pie, aiuta l’utente in attività, come la gestione delle chiamate e dei messaggi e il controllo dell’audio a mani libere per riprodurre film o musica, rispondere a domande e altro ancora.

Commercializzato nei colori Prime Black e Midnight Blue, il tablet è dotato anche di due speaker frontali e uno schermo HD da 10 pollici, che permettono all’utente di immergersi in contenuti multimediali, film, serie tv e giochi; q questo grazie anche all’autonomia garantita dalla batteria integrata da 4.080 mAh.

Alcatel 3T 10 è acquistabile in bundle con Audio Station, lo speaker che migliora e amplifica la qualità del suono offrendo fino a 7 ore di riproduzione non stop delle proprie canzoni preferite. Audio Station è dotato di una connessione Bluetooth automatica al tablet, oltre a una porta ausiliaria da 3,5 mm, Micro-USB e lettore schede microSD, per poter riprodurre l'audio anche da qualsiasi lettore multimediale esterno. Inoltre, possiede i connettori pogo pin per un accesso rapido e una carica più veloce.