Proofpoint, nuove funzioni per Security Education Platform

Proofpoint ha aggiunto nuove funzionalità people-centric alla sua Security Education Platform, che consentono di educare in modo più efficace gli utenti.

Condotto da un innovativo Learning Science Evaluator, ogni modulo presente nel Proofpoint Customization Center self-service può essere personalizzato per rispondere alle necessità specifiche di singoli ruoli, dipartimenti e regioni. Gli amministratori possono modificare il testo dei singoli moduli di formazione, comprese le domande, in ogni versione supportata.

Tutto il contenuto variato viene rivisto automaticamente dal Learning Science Evaluator, che verifica in modo digitale i cambiamenti dei testi e avvisa i respnsabili della formazione quando il training non è allineato ai principi sviluppati per garantire la massima efficacia di formazione.

Questa soluzione consente ai clienti di modicare il contenuto in modo semplice e rapido e di indirizzarlo altrettanto velocemente agli interessati. La funzionalità di personalizzazione on-demand è disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti della Security Education Platform.