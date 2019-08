ABB, il robot YuMi per collaudare gli sportelli Bancomat

La società svizzera di software per pagamenti Abrantix AG ha utilizzato un robot YuMi di ABB per automatizzare il collaudo degli ATM di Diebold Nixdorf.

Il software Abrantix Test Environment istruisce il robot YuMi per verificare le operazioni più comuni effettuate su un Bancomat da utenti in carne ed ossa, ad esempio inserimento della tessera, digitazione del codice PIN, prelevamento e deposito di contante. Il collaudo è accurato a tal punto che YuMi è programmato per commettere gli errori più frequenti, ad esempio l'inserimento di banconote fissate con una graffetta, per verificare che il software sia in grado di gestire diverse problematiche.

Questo prototipo di YuMi a due bracci, sviluppato nel quartier generale di Abrantix in Svizzera, rappresenta una svolta per chi si occupa di testare software per ATM. YuMi sostituisce infatti il tradizionale sistema di collaudo manuale che non solo costringeva i collaudatori a passare centinaia di ore davanti a uno Bancomat, ma comportava anche il rischio di errori umani. L'automazione ha inoltre aumentato la velocità del processo di sviluppo software. Durante il giorno, gli sviluppatori possono creare nuove funzionalità che vengono poi testate automaticamente dal robot YuMi durante la notte. I risultati vengono verificati il giorno successivo, cosicché i collaudatori possono dedicare più tempo ad attività a maggior valore aggiunto.

Daniel Eckstein, CEO di Abrantix

In passato i cicli di collaudo erano veri e propri colli di bottiglia e implicavano diversi rischi nel rilascio di un software. Con la nuova soluzione basata su YuMi, tutto il processo è sotto controllo e gli addetti si possono dedicare a migliorare i test e le procedure o a sviluppare nuove funzionalità, mentre YuMi si occupa di collaudare gli sportelli ATM.

Richard Schlauri, AD di Diebold Nixdorf, Svizzera

In Diebold Nixdorf crediamo che questo ambiente di automazione dei test creato da due realtà innovative come Abrantix e ABB, unito alle nostre competenze avanzate nello sviluppo e nel test di software per ATM, offra un enorme potenziale per il miglioramento dell'efficienza dei test e della qualità del software in centinaia di laboratori di nostri clienti in tutto il mondo.