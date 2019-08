Cerved Group verso l’acquisizione di MBS Consulting

Cerved rafforza il posizionamento nei servizi di consulenza e advanced analytics, acquisendo la maggioranza di MBS Consulting.

Si tratta di un’operazione che integra l’expertise di Cerved Group in ambito big data, analytics e digital con le competenze di advisory strategico e di change management di MBS Consulting. In un mercato in forte crescita, con l’operazione si integrano due solide realtà caratterizzate da un forte radicamento nel nostro Paese, dando vita a un nuovo soggetto indipendente in grado di accompagnare imprese e organizzazioni pubbliche nei loro processi di trasformazione, con capacità integrate di advanced analytics e business solutions.

MBS ha chiuso il 2018 con Ricavi pari ad Euro 23,3 milioni. L’Operazione prevede da parte di Cerved Group l’acquisto del 30,7% del capitale sociale (51% delle azioni con diritto di voto) di MBS per un corrispettivo di Euro 21,3 milioni ed un meccanismo di put & call per i successivi 5 anni per acquistare la totalità del capitale sociale a condizioni incentivanti legate alla performance. La struttura dell’Operazione e il multiplo valutativo sono in linea con le precedenti transazioni effettuate da Cerved Group. L’Operazione sarà interamente finanziata utilizzando la cassa disponibile di Cerved Group e il closing è previsto in agosto.

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Group

Con l’acquisizione di MBS Consulting il gruppo Cerved aumenta la propria presenza nell’ambito dei servizi professionali di consulenza manageriale a supporto della crescita e del miglioramento nella gestione del rischio. MBS è una realtà italiana caratterizzata da un management team altamente professionale e coeso. L’operazione ci consentirà di generare valore per i clienti Cerved, e di cogliere a pieno la crescita prevista sul mercato in ambito advanced analytics, digital & big data.