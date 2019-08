L’Istituto Numen apre le iscrizioni per i corsi 2019/2020

Sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi 2019/2020 dell’Istituto Numen, il nuovo polo di innovazione tecnologica e digitale di Milano.

Il mondo del lavoro è in continuo mutamento e il digitale non solo ha contribuito alla nascita di nuove figure di specialisti, ma sta anche trasformando le professioni già esistenti in chiave tecnologica. Per questo l’Istituto ha individuato 6 macro aree di studio e approfondimento, in cui vengono suddivisi i corsi: design 4.0, events & sound design, computer graphic, graphic design, digital fabrication e web marketing & communication.

Il 19 settembre, dalle ore 18 alle 20.30, giovani e professionisti sono invitati alla presentazione dei nuovi corsi. L’Istituto darà una visione reale delle nuove professioni e dei cambiamenti in corso, direttamente dagli specialisti del settore, tra cui: Alessandro Zomparelli per Modellazione 3D, Salvatore Saldano per Stampa 3D e Fausto Intrieri per Event & Sound Design.

La nuova offerta si arricchisce inoltre con la formazione per i docenti, grazie alla collaborazione con Associazione Cultura e Formazione, ente accreditato dal MIUR per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Rivolto a tutti gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado, il nuovo programma nell’ambito della Manifattura 4.0 (modellazione e stampa 3D) e dell’Internet of Thing (IoT).

Salvo Trovato, General Manager di Istituto Numen

Il nostro Istituto accoglie giovani e professionisti che vogliono scegliere un percorso di formazione nel settore dell’innovazione tecnologica e digitale.Il nostro impegno formativo è quello di incoraggiare gli studenti a esplorare e sviluppare le proprie idee creative e imprenditoriali e farle diventare realtà, utilizzando laboratori e strumenti della digital transformation. Alcuni dei corsi prevedono la certificazione riconosciuta dei software utilizzati

Tra i corsi in partenza nella prossima sessione, si segnala: Furniture design & digital fabrication, corso di un anno pensato per formare i futuri professionisti nel campo del design d’arredamento d’interni ed esterni; i master in Animazione 2D e 3D, dove i partecipanti impareranno a sviluppare animazioni digitali per cinema, televisione e videogiochi; Accessories design & digital fabrication, che si pone come obiettivo quello di formare specialisti nel settore degli accessori, dalle borse agli occhiali, dalle scarpe alla piccola bigiotteria con l’ausilio della fabbricazione digitale; Graphic design, studiato per tutti coloro che vogliono acquisire competenze grafiche, informatiche e di prodotto avanzate, dalla modellazione alla stampa 3D.

Infine i short master, della durata di 3 mesi: Videomapping, la nuova tecnica di proiezione sugli edifici, per formare i professionisti di questa nuova declinazione della video arte; Sound Design, per una formazione completa sull’universo progettuale sonoro, pensato per i futuri sound designer, consulenti e progettisti sonori e utile per approcciarsi alla comunicazione audiovisiva e alla consulenza musicale; Editorial Design, formare un professionista nell’ambito applicativo del design editoriale, sia digitale che cartacea nel campo: Brand Identity, Lettering, Produzione Libri, campagne pubblicitarie e comunicazione eventi.

VIDEO MAPPING

Il video mapping è una tecnologia multimediale che permette di proiettare della luce o dei video su superfici reali, in modo da ottenere un effetto artistico ed alcuni movimenti inusuali sulle superfici interessate. La videoproiezione più comune, ma di grande impatto emotivo, è quella che vediamo sugli edifici architettonici monumentali. Grazie alla sua spettacolarità il video mapping è molto richiesto nel campo della comunicazione, del marketing, del design e dell’arte moderna.

ANIMAZIONE 2D E 3D

Questo settore, probabilmente il più popolare, è in crescita esponenziale grazie alla sempre più pressante richiesta da parte dell’industria cinematografica e dei videogames di spingersi sempre oltre i limiti fino ad ora sperimentati. Per questo la continua richiesta di personale sempre più qualificato rappresenta un’opportunità unica e straordinaria per chi sogna di fare della propria passione la sua futura professione.

EVENT & SOUND DESIGN

La figura professionale del Sound Designer compone musiche e suoni per molti settori, moda, cinema, pubblicità, televisione, per nominarne alcuni e deve essere in grado di progettare e gestire la spazializzazione del suono in ambienti chiusi e aperti. Deve saper creare atmosfere sonore coinvolgenti che siano in perfetta armonia con lo stile di un marchio e di un’azienda e per questo sono necessarie conoscenze in ambito musicale, tecnologico.

VISUAL STORYTELLING / AR E VR – REALTA’ AUMENTATA E VIRTUALE

Le narrazioni fatte di immagini (visual storytelling) sono ormai un tassello fondamentale nella strategia di ogni professionista: non si può più non raccontare un progetto senza una storia e per differenziarsi non lo si può più fare solo con semplici immagini. Sia il cliente che il progettista hanno la possibilità, grazie alla realtà aumentata e virtuale, di valutare gli spazi in maniera intuitiva e realistica, apportando eventuali modifiche in via definitiva e avendo sotto controllo eventuali errori di progettazione.