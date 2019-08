VOIspeed cresce a doppia cifra nel Regno Unito

La sede londinese dell’italiana VOIspeed sta facendo registrare importanti tassi di crescita oltremanica, che si prevedono in ulteriore aumento.

Creata per seguire l’internazionalizzazione della nota tecnologia di telefonia software al 100% made in Italy e per curare in loco la distribuzione nel Regno Unito, VOIspeed LTD sta oggi facendo registrare una crescita del 20% su base annua.

In un contesto dinamico e competitivo come quello londinese, dove la fidelizzazione dei clienti è fondamentale, la piattaforma VOIspeed si sta dimostrando vincente in diversi ambiti, dai fornitori di servizi per il co-working alle realtà che offrono spazi di lavoro condivisi.

In particolare, per le organizzazioni che gestiscono diversi uffici all’interno di un medesimo stabile (managed offices), VOIspeed è in grado di mettere a disposizione anche specifici strumenti di “billing”, che consentono di semplificare e velocizzare le procedure di attribuzione dei costi e di fatturazione. Molto apprezzate dalle realtà britanniche sono poi le ampie possibilità d’integrazione offerte da VOIspeed con CRM professionali di ogni tipo che, oltre ad assicurare un aumento della produttività, permettono ai manager di avere una visione più dettagliata di ciò che avviene in azienda.

Per le microimprese, infine, l’esteso range di funzionalità messe a disposizione dall’interfaccia utente di VOispeed che, tra le altre cose, consente una gestione dei contatti in rubrica come se il sistema fosse un piccolo CRM, visualizzare lo storico delle chiamate, lo stato delle linee e molto altro ancora, rappresenta un deciso passo in avanti verso il processo di digitalizzazione, che sta coinvolgendo ogni aspetto del lavoro quotidiano e rivoluzionando il concetto stesso di produttività.