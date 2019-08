GTT potenzia il servizio SD-WAN con Universal CPE

GTT Communications ha annunciato di aver ampliato il proprio servizio SD-WAN con la capacità di eseguire più applicazioni di rete su un singolo apparato.

L’apparato uCPE (universal client premise equipment), consente una fornitura dei servizi di rete in maniera più economica ed efficiente e comprende la gestione centralizzata degli aggiornamenti software unitamente alla possibilità di una maggiore flessibilità e customizzazione del servizio.

GTT sfrutta la tecnologia delle cosiddette funzioni di rete virtualizzate (VNF) per fornire un numero maggiore di servizi come SD-WAN, firewall e WAN optimization sul medesimo dispositivo uCPE, eliminando la necessità di installare più dispositivi hardware presso ciascun sito del cliente.

Rick Calder, presidente e CEO di GTT

GTT sta migliorando il proprio portafoglio di servizi di cloud networking con nuove funzionalità. Continueremo ad espandere la nostra offerta SD-WAN con funzionalità aggiuntive su uCPE per connettere i nostri clienti aziendali a qualsiasi località nel mondo e ad ogni applicazione nel cloud.

GTT SD-WAN offre connettività diretta ai principali fornitori di servizi cloud attraverso la propria rete IP Tier 1 globale con 600 punti di presenza in sei continenti, e ha stabilito relazioni consolidate con migliaia di fornitori di rete che consentono a GTT di offrire soluzioni di connettività ridondata per i collegamenti ultimo miglio in tutto il mondo.