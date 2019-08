Kyocera Ecosys, stampanti eco-sostenibili per volumi elevati

Kyocera Document Solutions Europe ha presentato una nuova gamma di sistemi Ecosys A4 monocromatici, per nuovi livelli di produttività sostenibile.

La nuova serie ECOSYS è l'ultima nata in casa Kyocera e va ad ampliare il portafoglio di sistemi di stampa A4 ad alta velocità. Questi dispositivi all'avanguardia si sono evoluti per stampare con successo volumi più elevati, in modo che gli utenti possano gestire le crescenti esigenze di produzione di stampa in modo più efficiente ed eco-friendly.

Le stampanti Ecosys P3145dn, P3150dn e P3155dn combinano alta produttività e sostenibilità. Il design rinnovato e un set di funzionalità aggiornato migliorano l'esperienza dell'utente e le prestazioni.

Questi tre nuovi modelli rappresentano l'ultimo aggiornamento della linea Ecosys di Kyocera Document Solutions. Dal 1992, con l’adozione della tecnologia Ecosys, l'azienda ha promosso la stampa eco-friendly, dimostrando concretamente l’impegno costante per la protezione dell'ambiente. Kyocera Document Solutions ha supportato la sensibilizzazione verso la preservazione ambientale all’intero settore, adottando misure per limitare consapevolmente la produzione di rifiuti e ridurre al minimo il consumo di energia dei sistemi di stampa. L’innovativa tecnologia Ecosys è stata progettata per riunire i concetti di Ecologia, Economia e Sistemi, rispondendo alle necessità documentali di qualsiasi organizzazione/azienda.

Le stampanti Ecosys P3145dn, Ecosys P3150dn e Ecosys P3155dn operano ad alti tassi di produttività e registrano tempi di prima stampa fino al 13% più veloci rispetto alle generazioni precedenti. Questo miglioramento è dovuto al flusso di controllo del motore poligonale impiegato nei sistemi. Tali caratteristiche ottimizzano i tempi di avvio dei dispositivi, accelerando così il processo di stampa iniziale. Un altro vantaggio aggiuntivo per gli utenti finali è che questi dispositivi sono anche compatibili con tre diverse tipologie di toner.

Come con tutti i sistemi Ecosys, Kyocera Document Solutions ha accuratamente integrato tutte le impostazioni eco-friendy nei motori e nel design dei dispositivi per promuovere la sostenibilità riducendo al minimo l'impatto ambientale. Le unità utilizzano materiali a lunga durata, il che ottimizza il livello di preservazione ambientale sia in fase di produzione che di manutenzione, oltre a garantire lunghi cicli di lavoro all’utente finale.

Con livelli di consumo notevolmente bassi, le aziende trarranno sicuramente vantaggio dalla riduzione dei costi operativi e del consumo di energia. Il packaging ecologico aggiunge una spunta ulteriore alla checklist ambientale dei dispositivi.

Un Data Security Kit è stato incluso nella configurazione standard, per offrire alle aziende la possibilità di un'ulteriore memorizzazione dei dati oltre all'utilizzo di elementi avanzati di crittografia degli stessi. Per una sicurezza superiore, il kit consente di crittografare i dati ancora prima che vengano memorizzati su un disco rigido. Questo nuovo elemento offre alle aziende un modo pratico e conveniente per proteggere documenti, informazioni e risorse riservati.