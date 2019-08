Xiaomi, nuovi smartphone e device smart per tutti

Xiaomi ha presentato una serie di nuovi prodotti Ecosystem connessi alla piattaforma IoT, disponibili sul mercato nel corso dell’estate.

Durante la presentazione è stato svelato il nuovo flagship Mi 9T, lo smartphone dal display full screen AMOLED da 6,39” che nasconde una pop up selfie camera da 20 MPixel.

Il design privo di notch sul display e con colori brillanti per la back cover è accattivante. Il terminale risponde in modo rapido alle sollecitazioni dell’utente ed è piuttosto veloce anche operando in multitasking. La pop up camera è protetta da vetro zaffiro e incorpora un chip di rilevamento in caso di caduta dello smartphone, in grado di ritrarre l’appendice con l’obiettivo prima che il dispositivo impatti al suolo.







Il comparto a tripla fotocamera posto sulla back cover del device produce scatti di ottima qualità anche in condizioni di luce difficile. Infine, la batteria ad alta capacità (4.000 mAh) permette di fruire del Mi 9T per un’intera giornata anche con utilizzo intensivo. Il prezzo di listino di 329,90 euro (per la versione da 64 GByte) risulta estremamente accattivante in rapporto alla qualità del device.

La lineup include inoltre le Mi True Wireless Earphone che, con un costo di 79,99 euro, si affacciano sul mercato proponendo una qualità elevata a un costo accessibile. Anche in questo caso il design è curato e minimalista, contraddistinto dal colore bianco. La forma delle cuffiette è ergonomica e in grado di resistere a sollecitazioni esterne. Il box per la ricarica è pratico e compatto.

L’azienda ha presentato anche Mi Smart Band 4, la nuova generazione di smart wearable, che Xiaomi aggiorna con l’introduzione di un nuovo display a colori ad alta leggibilità. Il prezzo di 34,99 euro è particolarmente vantaggioso.



Infine, Xiaomi aggiorna la gamma di veicoli per il trasporto smart con Mi Electric Scooter Pro, un monopattino elettrico utile per la connessione tra mezzi di trasporto pubblici e ufficio, oppure casa-ufficio nel caso si viva nelle grandi città metropolitane con aree ZTL e con posti auto limitati nelle vie del centro.

In questa nuova versione è stato introdotto un display LCD che permette di monitorare i parametri di funzionamento. Il comparto batterie rivisitato permette di percorrere circa 45 Km con una carica, la velocità massima è di 25 Km\h. Tramite le frenate, la ruota anteriore è in grado di recuperare l’energia. Il prezzo del prodotto è pari a 499,00 euro.

Con questi nuovi prodotti Xiaomi è stata in grado di rinnovarsi in differenti comparti, mettendo in vendita una gamma di smart facilities vasta e adatta ad ogni esigenza. L’aspetto chiave che accomuna tutti i nuovi device è l’interessante rapporto qualità/prezzo, che li rende dei probabili “Best buy”.