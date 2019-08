Copyright per il sito web, cos’è e come funziona

Quasi tutti i siti Web ha il simbolo del copyright, di solito posizionato nel footer. Per realizzare un sito efficace è possibile iniziare gratis con WebSite X5 Go.

La maggior parte delle persone lo inseriscono di default all’interno dei propri progetti, ma cosa significa esattamente il simbolo “©” e quale protezione fornisce?

Ecco le risposte ad alcune domande comuni relative ai diritti d'autore.

Cos'è il copyright?

Secondo l'ufficio sul copyright degli Stati Uniti, "il copyright è una forma di protezione fornita agli autori di opere originali, incluse opere letterarie, drammatiche, musicali, artistiche e altre opere intellettuali".

In Italia la legge di riferimento è la 22.04.1941 n. 633, che attribuisce agli autori di opere originali diritti esclusivi sulle opere e l'opzione di concedere diritti di utilizzo ad altri. In generale, i diritti includono: riproduzione, sviluppo di opere derivate, distribuzione ed esposizione pubblica.

Com’è possibile proteggere un sito web?

Un’opera originale, quindi anche un sito web, è protetta da copyright dal momento della creazione, purché questa sia fissata in forma tangibile. Cosa significa "fissato in forma tangibile"? Significa che il lavoro deve essere documentato o comunicato in modo inequivocabile. Un sito Web - grafica, contenuto, elementi visivi - è protetto da copyright fin dal momento dello sviluppo. Quindi, mettendo la nota sul copyright in fondo a un sito, si afferma che il materiale visualizzato non deve essere utilizzato senza il permesso del proprietario.

Chi possiede il materiale protetto da copyright?

Generalmente, il creatore possiede i diritti del proprio lavoro, tranne nel caso di accordi specifici, come accade nella relazione datore di lavoro/dipendente. Il libero professionista o l’imprenditore che vuole costruire il sito della propria attività è considerato il creatore e detiene tutti i diritti. Se invece si realizza un sito conto terzi, la proprietà del lavoro è del cliente.

Il diritto d'autore si estende a livello internazionale?

Non esiste una legge sul copyright unica a livello mondiale: il diritto d’autore è un diritto territoriale. La legge del luogo dove l’opera è destinata a essere utilizzata è quella che stabilisce se e in che modo l’opera deve essere tutelata. Quindi, ci sono tante discipline quanti sono i Paesi in cui l’opera viene divulgata, ma molti Paesi aderiscono ai trattati e alle convenzioni internazionali sul copyright per le opere straniere.

In conclusione, non è necessario presentare alcuna richiesta per vedere riconosciuta la tutela del copyright sul proprio sito Web, poiché è un diritto che si applica fin dal momento dello sviluppo di un prodotto d’autore originale.