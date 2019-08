Synology amplia il portfolio con FS6400 e SA3400

Synology ha presentato FS6400 e SA3400. Il portfolio di prodotti risponde alle sfide IT: densità IO, capacità di storage e dimensioni fisiche del server.

Questi modelli raccolgono l'eredità dei prodotti precedenti con una variazione nel nome della serie per distinguere meglio i vari server su rack di fascia alta.

Jason Fan, Product Manager presso Synology Inc.

Synology rinnova il portfolio dei prodotti dei modelli di fascia alta, per offrire altre opzioni su misura per le esigenze di diversi workload aziendali. Quando si parla di gestione dei dati, per le aziende due punti fondamentali sono le prestazioni e la capacità. Per questo motivo abbiamo sviluppato la serie FS ed SA, al fine di affrontare queste specifiche preoccupazioni sollevate dai responsabili IT, portando così la gestione dei dati a nuovi livelli di flessibilità ed efficienza. La finalità è eliminare i silos di storage e consentire alle aziende di realizzare il valore potenziale dei loro dati importanti.

FS6400 monta due processori Intel Xeon Silver a 8 core, con oltre 240.000 iSCSI IOPS di scrittura random 4K; è la risposta alla richiesta di maggiori prestazioni e maggiore agilità da parte delle aziende. Il nuovo storage all-flash FS6400 è l'ideale per ambienti virtualizzati e containerizzati, database e applicazioni web, con un'architettura incentrata sui dati che permette l'accelerazione dello storage.