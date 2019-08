Kaspersky, due nuove nomine nelle divisioni Enterprise e SMB

Dopo rebranding e logo, visual identity e mission nuovi, ora per Kaspersky è la volta di due nomine in ambito sia Enterprise che SMB riguardanti la sede italiana. Per quel che riguarda l’ambito enterprise, entra in azienda Cesare D’Angelo, nuovo Head of Enterprise con responsabilità allo sviluppo e all’implementazione della strategia Enterprise in Italia. Per ciò che riguarda l'ambito SMB Maura Frusone, già Head of Marketing, ha assunto il ruolo di Head of SMB.

Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky

Sono molto orgoglioso di annunciare queste due nuove nomine italiane in Kaspersky. Kaspersky che l’anno scorso ha festeggiato i suoi 10 anni in Italia può contare su un team affiatato e molto competente in grado di sostenere le nuove sfide che il mercato della cybersecurity lancia ogni giorno.

Con oltre 20 anni di esperienza nelle vendite e nel business development, Cesare D’Angelo avrà come obiettivo principale sia l’aumento delle quote di mercato relative ai servizi di Intelligence e alle soluzioni per i SOC (Security Operation Center), sia quelli gestiti internamente dai clienti Enterprise che quelli erogati dal Security Service Provider. A questo proposito, Kaspersky ha recentemente presentato la nuova offerta per i SOC che include l’analisi delle esigenze specifiche dei clienti e dei loro punti deboli, per offrire i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno. Per aumentare la presenza sul mercato di Kaspersky in questa area è stata inoltre inserita la nuova figura di Enterprise Partner Account Manager (EPAM) che avrà la funzione di creare un canale autonomo e sempre più specializzato.

Nella sua nuova posizione Maura Frusone si occuperà della definizione e dell’implementazione della strategia dell’area SMB in Italia, che include la crescita del canale dei Partner Managed di Kaspersky, attraverso il nuovo Programma di Canale. Il nuovo Programma dedicato al canale offre specializzazioni e competenze approfondite in specifici ambiti, come ad esempio quello finanziario o industriale, e garantisce ai propri clienti soluzioni e servizi specializzati ed elevate marginalità.

Maura Frusone si occuperà, inoltre, di favorire lo sviluppo del modello MSP (Managed Service Provider) e delle nuove opportunità legate ai MSSP (Managed Security Service Provider). Il Partner Program MSP di Kaspersky è, infatti, progettato per aiutare gli MSP ad aumentare il fatturato, avviare la propria attività velocemente e incrementare la rete di nuovi clienti. Inoltre, il presidio dei distributori verrà garantito dalla presenza di un Distribution Account Manager.