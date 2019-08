MMD Philips E1 Line, display evoluti ed eco-sostenibili

MMD annuncia il lancio della Philips E1 Line. Formata da 8 modelli, la linea Philips E1 offre agli utenti la possibilità di scegliere display da 24”, 27” o 32”.

I modelli curvi (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C e 328E1CA) presentano un display sottile da appena 8,9 mm sul bordo esterno, nonché una profonda curvatura 1500R per un’esperienza visiva più coinvolgente. Questi monitor includono anche un supporto che permette una gestione dei cavi integrata e senza problemi.

I modelli a schermo piatto (245E1S e 275E1S) presentano invece la tecnologia IPS LED con un angolo visuale estremamente ampio.

I modelli dotati di Full HD (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA e 322E1C) offrono una risoluzione migliorata per un'eccezionale e realistica qualità delle immagini, mentre i modelli dotati di Quad HD (245E1S, 275E1S e 325E1C) offrono immagini CrystalClear ad alte prestazioni che sembrano saltare fuori dallo schermo, mentre il modello dotato della tecnologia UltraClear 4K UHD (328E1CA) garantisce un’impareggiabile precisione, ideale per chi lavora con CAD, grafica 3D e qualsiasi tipo di lavoro in cui i dettagli fanno davvero la differenza.

Diversi modelli (245E1S, 325E1C e 328E1CA) presentano anche la tecnologia Ultra Wide-Color per uno spettro di colori più ampio e un rendering più realistico, mentre l'intera linea E1 offre neri ricchi e profondi, grazie allo SmartContrast. Tutti i modelli sono caratterizzati dall'azione fluida e impeccabile della tecnologia Adaptive Sync/AMD FreeSync e dalla nuova modalità di gioco SmartImage, che innova ulteriormente l’esperienza di gioco Philips, con OSD ad accesso rapido appositamente progettato per migliorare l'esperienza di gioco.

La linea Philips E1 è anche un minor impatto ambientale. Totalmente privi di sostanze nocive come piombo e mercurio, questi monitor sono conformi alla direttiva RoHS e presentano l’imballaggio fatto solo in materiale riciclato al 100%. Alcuni modelli sono anche certificati Energy Star 7.0.