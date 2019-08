MemnonBox, il nuovo servizio di digitalizzazione on demand

Memnon presenta il servizio di digitalizzazione on demand MemnonBox, facile da utilizzare, combina praticità, scalabilità e qualità ed è pensato per il settore B2B. Sviluppato nell’ottica della crescente domanda di asset di digitalizzazione scalabili, il nuovo servizio di e-commerce tramite posta offre soluzioni di digitalizzazione in formato professionale per progetti di dimensioni ridotte, consentendo ai clienti di digitalizzare e sfruttare gli asset e i contenuti in archivio.

Baku Morikuni, Head of Memnon

Avendo lavorato con le raccolte e gli archivi più grandi al mondo, abbiamo individuato un'opportunità: fornire un servizio on demand di digitalizzazione in formati professionali di alta qualità per progetti di dimensioni ridotte nel modo più semplice e pratico. Abbiamo sostanzialmente utilizzato le nozioni e le competenze acquisite con Memnon per fornire un'offerta adattabile in grado di portare il nostro servizio di alta qualità a un pubblico molto più vasto e di aiutare le società a sfruttare gli esclusivi contenuti che possiedono in archivio nell’ambito di nuovi contesti. Con progetti a partire da soli 399 €, MemnonBox consente alle società di convertire archivi di qualsiasi dimensione in preziosi asset. È sufficiente selezionare la scatola giusta ed effettuare l'ordine.

Stuart Almond, Head of Sony Intelligent Media Services

Il lancio di MemnonBox è un altro ottimo esempio di come la divisione Intelligent Media Services di Sony offra soluzioni pratiche e scalabili che si adattano alle esigenze di qualsiasi società o organizzazione aiutandole ad aggiungere valore ai loro contenuti. Con MemnonBox aiutiamo i clienti a conservare in modo migliore, organizzare e ottimizzare i loro archivi e risorse al fine di rispettare il motto "Go Make Tomorrow". Il lancio del servizio testimonia il nostro impegno nella missione di continuare a presentare prodotti e servizi pionieristici che promuoveranno la trasformazione del business per società e Content Creators in Europa.

Permettendo di pagare solo ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, MemnonBox aiuta i clienti a monetizzare gli archivi, generare nuovi contenuti a costi inferiori e migliorare l'efficienza quando si utilizzano risorse economiche e umane. Grazie al riutilizzo dei contenuti archiviati, le organizzazioni che operano del settore dei media possono ridurre sensibilmente i costi di produzione di nuovi contenuti.

Ai clienti è sufficiente selezionare e ordinare una scatola da MemnonBox (completa di materiali per l'imballaggio e codici a barre) da riempire con i supporti archiviati che si desiderano convertire, al fine di creare nuovi contenuti, utilizzare i contenuti per nuovi progetti o semplicemente conservarli per impieghi futuri.

Affinché MemnonBox possa iniziare a elaborare e digitalizzare gli archivi nel formato scelto dal cliente, la scatola può essere ritirata direttamente dalla società, parte di Sony, o consegnata a uno dei punti di raccolta partner situati in tutta Europa. Al termine dell'operazione, tutti i contenuti multimediali originali e i nuovi file digitalizzati verranno riconsegnati al cliente.

Grazie alle applicazioni in una vasta gamma di settori - da produzione e media a sport e applicazioni medicali e aziendali, fino a una selezione di pacchetti per tutti i principali formati video, audio e fotografici professionali - MemnonBox aiuterà le aziende a realizzare il potenziale commerciale e creativo dei propri contenuti. Il servizio è supportato in Europa occidentale in inglese, francese, tedesco e spagnolo e offre ai clienti la possibilità di scegliere tra hard disk, supporti LTO o servizi cloud per archiviare i nuovi contenuti.

Questo servizio supporta tutti i principali formati AV, dal VHS su Betacam a pellicola o microcassette, dal formato fotografico al disco e ai formati digitali multimediali.