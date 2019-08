Synology DS620slim, il NAS compatto per casa e ufficio

Synology lancia DS620slim, nuovo mini NAS a 6 vani caratterizzato per il suo design elegante e dalle performance adatte sia per un utilizzo domestico che professionale. Grazie alla tecnologia delle istantanee - praticamente immediate - e alla transcodifica video 4K in tempo reale, DS620slim è una soluzione a 360 gradi per la gestione dei file, una risposta valida per le necessità professionali di protezione avanzata dei dati e streaming multimediale di alta qualità.

Alimentato da un processore Intel Celeron J3355 a 2 core e con 2 GB di memoria DDR3L espandibili a 6 GB, la novità targata Synology è un NAS a 6 vani con le tradizionali capacità Synology, capace di fornire una straordinaria esperienza di streaming.

Tra le peculiarità di DS620slim:

- il design compatto, che misura appena 121 x 151 x 175 mm, molto flessibile per adattarsi a ogni ambiente;

- le prestazioni di crittografia eccellenti con oltre 226 MB/s in lettura e 198 MB/s in scrittura e lettura sequenziale;

- la flessibilità RAID, che permette una varietà di configurazioni RAID per realizzare la massima capacità raw di 30 TB o una migliore protezione dei dati con RAID 5/6/10;

-supporto per cache SSD, che potenzia ulteriormente le performance di archiviazione con le cache di lettura/scrittura su SSD e, allo stesso tempo, prevede un discreto numero di vani unità per l'archiviazione dei dati;

- rete: porte dual LAN 1GbE per failover e Link Aggregation.