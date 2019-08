Pure Storage affianca Intesa Sanpaolo nella strategia cloud

Pure Storage supporta la strategia votata all’innovazione di Intesa Sanpaolo ed accelera l’introduzione di nuovi servizi per i clienti.

Con una capitalizzazione di mercato di 40,9 miliardi di euro, quasi 12 milioni di clienti in Italia, e con l’obiettivo di diventare la prima digital bank in Europa, Intesa Sanpaolo pone l’innovazione quale concetto attorno a cui ruota la strategia di business. Per raggiungere i suoi obiettivi, la gestione dei dati è stata identificata come un'area chiave di interesse per il Gruppo. Una costante digital transformation data driven richiede un’evoluzione continua della piattaforma e dell’infrastruttura dei dati, per consentire l’implementazione di nuovi progetti di un business sempre all’avanguardia. La Banca ha adottato le soluzioni di Pure per accelerare il processo di digital transformation. Un fattore chiave nella decisione della Banca era la necessità di avere un time-to-market veloce per portare i suoi nuovi prodotti sul mercato.

Sono stati migrati sulla piattaforma Pure dati, applicazioni e funzionalità mission-critical, come parte del CRM e dei sistemi che abilitano funzioni di pagamento per i clienti della Banca. Grazie alla sua semplicità, Pure Storage ha consentito di migliorare l’automazione dei processi di provisioning legati all’infrastruttura storage con un impatto diretto sul time-to-market infrastrutturale. Il tutto, ha permesso inoltre di comprimere i tempi di esecuzione delle analisi, abilitando performance superiori a costi minori.

La velocità e la qualità dei servizi offerti ai clienti sono abilitati dalla nuova soluzione Pure, risultando in un'esperienza superiore per i clienti della Banca. Le funzionalità di Intelligenza Artificiale e analisi predittiva offerte dalla soluzione Pure ancora oggi posizionano l’offerta tra le più complete e innovative disponibili sul mercato.