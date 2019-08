HMD Global annuncia che anche l’ultimo arrivato - il Nokia 2.2 – entra nel programma Android Enterprise Recommended Program.

Nokia 2.2 è lo smartphone Nokia più economico a ricevere l’approvazione da Google per quel che riguarda prestazioni e sicurezza aziendali. Dotato di Android 9 Pie e Android Q ready, riceverà due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza mensili, offrendo l’accesso a tutte le ultime innovazioni Android e garantendo la sicurezza dei dati aziendali e personali.

Andrej Sonkin, GM Enterprise Business, di HMD Global

Siamo convinti che il fattore costo non debba impedire alle aziende di accedere a tecnologie in grado di aiutare i dipendenti a essere più efficienti e sicuri. Con Nokia 2.2 offriamo feature che non sfigurerebbero nei flagship più recenti, tra cui il riconoscimento facciale biometrico con rilevamento della vivacità per un ulteriore livello di sicurezza e l’accesso a Google Assistant con la semplice pressione di un pulsante. La variante da 3 GB si unisce alla famiglia Android Enterprise Recommended e, come tutti gli smartphone Nokia, offre un’esperienza che migliora nel tempo. Con due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza mensili garantiti, Nokia 2.2 è Android Q ready e continuerà a migliorare.

Gli utenti aziendali possono beneficiare delle ultime innovazioni tecnologiche con il riconoscimento facciale e Google Lens. Nokia 2.2 è uno dei primi telefoni nella sua fascia dotato di una funzionalità di riconoscimento facciale biometrico che consente di sbloccare il device in tutta semplicità. A differenza di altri telefoni dal prezzo simile, il riconoscimento facciale avanzato basato su intelligenza artificiale utilizza algoritmi di deep learning e rilevamento della vivacità per il massimo della precisione. Google Lens consente di cercare ciò che si vede, per cui un interior designer potrebbe semplicemente puntare l’obiettivo della fotocamera su un mobile per scoprire ulteriori informazioni sul prodotto e dove acquistarlo.

Nokia 2.2 è il primo smartphone della serie Nokia 2 a offrire il meglio di Google Assistant con pulsante dedicato. Fai domande a Google Assistant, ottieni indicazioni stradali, effettua telefonate, e affidagli task da svolgere nel modo più rapido possibile. Una semplice pressione ti assicura un accesso istantaneo a Google Assistant, mentre premendo più a lungo puoi effettuare richieste e svolgere molteplici task.

Nokia 2.2 consente alle aziende di personalizzare i propri smartphone con le cover intercambiabili Nokia Xpress-on. Le cover - che sfruttano la stessa tecnologia di rivestimento nano-texture per fornire un elegante look patinato in una vasta gamma di colori - possono essere cambiate in un batter d’occhio e sono perfette per personalizzare la tua flotta di smartphone con il tuo logo.

Nokia 2.2 è il primo smartphone della serie 2 a far parte del programma Android Enterprise Recommended, all’interno del quale HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, vanta la più ampia gamma di smartphone. Questi, al pari degli altri device Android One dell’azienda, offrono ad aziende e utenti un’esperienza sempre più sicura che continua a migliorare grazie agli ultimi aggiornamenti e innovazioni di Google.