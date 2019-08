Wiko Y50, smartphone maneggevole e facile da usare

Wiko ha annunciato il lancio del nuovo smartphone Y50, che va ad integrare la Y range collection, offrendo massima maneggevolezza e facilità di utilizzo.

Il display da 5” permetterà di far apprezzare il comodo formato per effettuare chiamate, mandare messaggi, utilizzare i social media e navigare nel web. Con Y50 è possibile scattare tutte le foto desiderate e scaricare tutti i brani musicali preferiti grazie alla capacità di 16GB di ROM, in grado di salvare più di 3200 brani musicali, 6500 foto o 80 app. E, se non basta, è estendibile fino a 32GB tramite MicroSD. Il multitasking non sarà un problema grazie al processore quad-core del nuovo Y50.

Con Android 8.1 Oreo (Go Edition) integrato, Y50 offre più spazio di archiviazione, maggiore sicurezza e permette un utilizzo più veloce.

Inoltre, con la modalità Simple Mode sviluppata da Wiko, l’utilizzo dell’Y50 è reso ancora più semplice: le applicazioni principali, i contatti preferiti e le impostazioni selezionate sono visualizzati in un’unica schermata.

Infine, grazie agli slot Dual Sim, il dispositivo “all-in-one” permetterà di gestire con un unico device vita lavorativa e vita personale.

Y50 è disponibile in due colorazioni: dark grey o blue, entrambe con finitura lucida. Per proteggere il nuovo Y50 sono disponibili le due cover, Easy Folio con flip cover semitrasparente per tenere d’occhio le notifiche oppure la custodia trasparente in materiale flessibile. Per la protezione del display si può invece acquistare il vetro temperato ultra-resistente.