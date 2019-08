Nuance annuncia Cerence, lo spin-off automotive

Nuance Communications ha annunciato il nome del suo spin-off in ambito automotive: Cerence Inc. La separazione formale da Nuance è prevista l’1 ottobre 2019.

Cerence è un nome inventato: una parola coniata dalla potente associazione linguistica e visiva di intelligenza, esperienza, serenità e controllo. La parola si caratterizza per un font grafico armonioso e consistente a livello visivo, nonché per una pronuncia naturale nelle diverse lingue: “Cer”, che fa rima con “air”, ed “ence” come “sense”. A livello visivo il nuovo logo è parzialmente ispirato ai due emisferi celebrali del cervello umano – una fusione di arte e scienza, ma anche di esperienza e innovazione – e il carattere utilizzato evoca fluidità e movimento.

Richard Mack, senior vice president of Corporate Marketing and Communications di Nuance e futuro Chief Marketing and Communications Officer di Cerence

Siamo entusiasti di svelare Cerence, un nome moderno ed elegante, nonché un inizio innovativo per un’azienda e un brand che cresceranno per rappresentare le molteplici modalità con cui portiamo le nostre soluzioni sul mercato. Crediamo che Cerence emani il giusto equilibrio di forza, eleganza, fiducia e controllo, e non vediamo l’ora di far debuttare questo brand.