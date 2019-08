Samsung svela Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition

Samsung e Under Armour hanno svelato l’esclusiva variante del nuovo Galaxy Watch Active2, uno smartwatch pensato per i runner più esigenti.

Con caratteristiche esclusive come il coaching in tempo reale basato sul ritmo della corsa e l’accesso esclusivo alla più grande community al mondo di amanti del fitness con MapMyRun, l’ecosistema Galaxy sullo smartwatch offre informazioni ancora più tempestive sull’allenamento, un coaching più intuitivo e programmi di allenamento più completi a portata di polso.

Il Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition incoraggia gli utenti a stabilire degli obiettivi personalizzati come ritmo, distanza e durata, emettendo segnali tattili e acustici durante la corsa. Grazie al coaching in tempo reale basato sui dati acquisiti dall’orologio, chi lo indossa riceverà un feedback dettagliato che lo aiuterà a restare in forma.

Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition offre sei mesi di iscrizione gratuita alla versione Premium di MapMyRun , offrendo ai runner l’accesso a programmi di allenamento che lo aiuteranno a ottenere il massimo da ogni singola sessione. Durante gli allenamenti, il display Under Armour dello smartwatch mostrerà i dati essenziali come battito cardiaco, ritmo e dati biometrici, cosi gli utenti possono consultare le statistiche in tempo reale e confrontare i loro progressi con gli obiettivi stabiliti.

Quando l’orologio è connesso agli auricolari Galaxy Buds, gli utenti possono immergersi totalmente nella propria corsa e ricevere dei segnali acustici a intervalli prestabiliti per restare più concentrati e motivati durante l'allenamento.

A partire dal 2019, tutte le calzature da running ad alte prestazioni HOVR offrono la connessione istantanea con MapMyRun. Se usate in combinazione con i dispositivi Samsung supportati, le scarpe possono essere connesse direttamente allo smartwatch Samsung e gli utenti possono ricevere il coaching e il feedback direttamente dal display del proprio orologio.

Una caratteristica esclusiva di Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition sono le statistiche aggiornate sulla lunghezza del passo e sul coaching in tempo reale, disponibili dopo la connessione con le scarpe UA HOVR Connected.

L'edizione speciale Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition include una cassa in alluminio leggera e dal look sportivo, con un quadrante esclusivo e due taglie diverse, da 44 mm con cinturino Black e da 40 mm con cinturino Mod Gray. Entrambi i cinturini sono realizzati in materiale Fluoroelastomero (FKM) e progettati per permettere la traspirazione, garantendo una vestibilità eccellente che si traduce in performance migliori.