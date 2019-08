Le mainboard Asus serie 300 e 400 supportano i Ryzen 3000

Asus ricorda che l’intera linea di mainboard con socket AM4 e basata su chipset 300 e 400 garantisce pienacompatibilità con le recenti CPU AMD serie 3000.

Non soddisfatta dell’introduzione di modelli basati sul nuovo chipset X570, Asus ha messo i propri clienti al primo posto, e aggiornato le precedenti mainboard garantendo il miglior supporto BIOS possibile, tanto alle nuove quanto alle precedenti schede madri.

Un punto di merito del BIOS UEFI di ASUS è la grande attenzione ai dettagli, che gli ingegneri metodicamente applicano durante lo sviluppo ed il rilascio delle varie versioni. Infatti, tutte le principali funzioni chiave delle mainboard ASUS serie 300 e 400 Sono sempre disponibile, e gestibili grazie alla popolare interfaccia grafica.

I clienti già in possesso di queste mainboard, possono ora dotarsi delle CPU AMD Ryzen di terza generazione, con la tranquillità di avere BIOS aggiornati e che garantiranno loro di poter godere di tutte le feature previste.

Asus inoltre conferma che l’aggiornamento del BIOS, necessario alla compatibilità con i Ryzen serie 3000, non influirà sulla gestione delle precedenti CPU.

Per gli utenti che cercassero le migliori prestazioni e la più recente gamma di schede madri basate su chiptset X570, ASUS ha una gamma di assoluta qualità, con modelli flagship.

Nonostante questo, molti clienti sono in possesso di modelli di qualità ed estremamente popolari, come ROG Strix B450-E Gaming, TUF Gaming B450 Pro Gaming e TUF B450M Pro Gaming. Tutti prodotti con VRM di livello superiore, dissipatori di dimensioni generose e componentistica premium. Con in mente questi prodotti, e la tradizionale attenzione alla base utenti, ASUS ha rilasciato gli aggiornamenti dei BIOS. Permettendo di conseguenza di allungare la vita operativa delle proprie schede madri.

Sui modelli compatibili, è possibile procedere all’aggiornamento tramite USB BIOS Flashback: in questo caso sarà sufficiente scaricare il BIOS UEFI più recente su un pen drive USB formattato FAT32, inserirlo in una porta USB e premere il pulsante corrispondente. Non servirà neppure installare una CPU e perfino la RAM; pochi secondi e la procedura sarà completata. Per tutti gli altri modelli, si potrà usare l’utility EZ Flash 3, integrata all’interno del BIOS UEFI.