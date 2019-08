HPE ProLiant infrange 37 record mondiali grazie ad AMD EPYC

Hewlett Packard Enterprise annuncia di aver raggiunto 37 record mondiali stabilendo una leadership indiscussa in termini di prestazioni ed efficienza.

Superando i precedenti record delle prestazioni di virtualizzazione fino al 321% e i record di efficienza energetica del 28%, i nuovi server HPE ProLiant DL325 e HPE ProLiant DL385 forniscono risultati che ridefiniscono valore ed economia attraverso virtualizzazione, cloud, infrastruttura aziendale e carichi di lavoro ad alta intensità di dati.

Forrest Norrod, Senior Vice President e General Manager Datacenter e Embedded Solutions Business Group di AMD

I processori EPDC AMD di seconda generazione hanno fissato il nuovo standard per i moderni datacenter con prestazioni da record e un'architettura rivoluzionaria, offrendo potenti risultati reali per una vasta gamma di carichi di lavoro. Siamo estremamente orgogliosi di continuare il nostro rapporto con HPE, partner fondamentale per AMD EPYC, con le loro piattaforme innovative. I server HPE ProLiant basati su processori EPYC AMD di seconda generazione scateneranno nuovi livelli di prestazioni e offriranno un TCO eccezionale ai clienti che desiderano trasformare il loro data center.