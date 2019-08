HomeKit di Apple diventa compatibile con le telecamere Arlo

Arlo Pro e Arlo Pro 2 di Arlo sono ora compatibili con HomeKit di Apple, così da assicurare un miglior accesso e maggior praticità agli utenti di iPhone e iPad. Gli utenti Arlo in realtà possono già monitorare le proprie telecamere grazie all’utilizzo dell’app Arlo, ma la compatibilità con HomeKit garantirà una maggiore praticità agli utenti di iPhone e iPad: gli utenti iOS potranno, infatti, accedere a determinate funzioni delle proprie telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2 all’interno dell’ecosistema di domotica HomeKit, utilizzando l’app Home di Apple e il controllo vocale Siri. Inoltre, un aggiornamento gratuito e automatico del firmware è ora disponibile per gli utenti di entrambi i device Arlo - Pro e Pro 2 - che operano su uno dei due modelli di base station compatibili.

HomeKit permette agli utenti di controllare, in modo semplice e sicuro, i prodotti della smart home grazie all’app Home di Apple e Siri su IPhone, Apple Watch, Mac e HomePad. Tutti gli attuali utenti Arlo Pro e Arlo Pro 2, le cui telecamere sono abbinate ai modelli di base station VMB4000 o VMB4500, possono ora ricevere notifiche sull’app Home, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere. Completamente senza fili e con batterie ricaricabili, entrambe le telecamere Arlo Pro e Arlo Pro 2 garantiscono immagini nitide in qualità HD.

Gli utenti iOS possono, inoltre, utilizzare Siri per attivare in modo veloce riprese in live streaming in HD sul proprio iPhone o iPad, con un semplice commando vocale. Con HomeKit, gli utenti Arlo Pro e Pro 2 hanno la possibilità di impostare alcune funzioni per controllare i dispositivi della smart home compatibili con HomeKit e registrati sul proprio account. Per esempio, è possibile impostare l’attivazione automatica delle luci connesse a HomeKit, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2.