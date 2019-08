In Italia Konica Minolta diventa Gold Partner di Mobotix

Konica Minolta Italia annuncia la nuova partnership con Mobotix diventandone ufficialmente Gold Partner. Obiettivo quello di fornire più supporto e servizi al mercato. Infatti la spinta all’innovazione e l’esperienza tecnologica di Konica Minolta coniugate all’affidabilità e ingegnosità delle soluzioni Mobotix danno vita a un’alleanza capace di soddisfare qualsiasi necessità e applicazione, ben oltre la video sorveglianza standard e rivolta a qualsiasi settore verticale, con particolare focus sull’industria manifatturiera, della logistica, dei trasporti, della sanità, della vendita al dettaglio e dell’hospitality.

Con la consapevolezza che le ragioni che portano a una richiesta di maggiore sicurezza possono talvolta variare anche profondamente a seconda del segmento di mercato interessato, negli ultimi mesi le due aziende hanno organizzato presso le sedi di Milano e Roma di Konica Minolta una serie di incontri destinati a realtà operanti in specifici settori verticali per offrire soluzioni intelligenti e versatili.

In occasione degli eventi, gli utenti finali hanno avuto l’opportunità di toccare con mano la tecnologia Mobotix esposta nel Digital Imaging Square, nuovo showroom di Konica Minolta. All’interno dell’area dedicata, i clienti infatti hanno la possibilità di visualizzare in tempo reale le applicazioni di video analisi e le immagini delle telecamere - anche a tecnologia termica - installate all’interno degli uffici del capoluogo milanese.

Alberto Vasta, Regional Sales Manager Italia di Mobotix

Negli ultimi anni le esigenze del nostro mercato di riferimento sono cambiate in modo significativo e si sono evolute verso una visione della video sorveglianza che va ben oltre il concetto di sicurezza. Una soluzione intelligente, oltre a soddisfare i massimi livelli di sicurezza, per essere davvero efficiente deve poter garantire agli utenti finali un ritorno tangibile degli investimenti e deve saper rispondere ai cambiamenti anche relativamente ai processi interni aziendali, monitorando ed ottimizzando flussi di lavoro e produttività. Non si tratta più solo di gestire la sicurezza, ma di gestire le informazioni e tutto quanto ad esse annesso.