Da Eaton le nuove PDU G3+ e i Rack IT serie RA Gen 2

Eaton amplia l’offerta di moduli di distribuzione elettrica e lancia le PDU G3+ da rack e rende disponibili anche sul mercato italiano i nuovi Rack IT serie RA Gen.2. Queste ultime innovazioni tecnologiche e funzionalità introdotte da Eaton hanno l’obiettivo di migliorare la distribuzione dell’energia in termini di affidabilità, connettività di qualità ed efficienza.

Le peculiarità delle nuove PDU G3+ da rack

Le PDU G3+ da rack si contraddistinguono dalla gamma precedente per funzionalità come il sistema eGrip, progettato per rendere più sicuri i cavi di alimentazione standard IEC con meccanismo a leva integrato per ogni uscita ed evitare uno scollegamento accidentale delle spine dovuto a urti o vibrazioni. Le prese sono inoltre compatibili con un sistema di chiusura che utilizza cavi di alimentazione IEC P-Lock. Per evitare scatti accidentali, le PDU della generazione G3+ dispongono di nuovi interruttori super sottili e telaio con formato a basso profilo. In tutte le PDU G3+ trifase a 32A viene garantito un bilanciamento dei carichi semplificato integrato grazie alla distribuzione di fase alternata, che consente di utilizzare cavi più corti, oltre alla possibilità di raccogliere un numero maggiore di dati ambientali tramite i nuovi sensori in serie – fino a 3 per rack PDU.

I nuovi modelli PDU G3+ di Eaton possono anche assicurare la continuità delle prestazioni delle apparecchiature IT a temperature che arrivano fino a 60° C, configurandosi come l’ideale per i moderni data center con profili di temperatura elevati. Le unità verticali con design ultra sottile a 0U supportano un sistema di montaggio universale migliorato sul lato posteriore e laterale con delle basi di fissaggio variabili brevettate da Eaton. Il firmware delle PDU viene aggiornato su base regolare assicurando una sicurezza informatica ai massimi livelli.

Infine, i modelli PDU G3+ connessi in rete permettono agli utenti che usano il software Intelligent Power Manager Edition di Eaton di ridurre la distanza tra la struttura fisica e la gestione IT attraverso monitoraggio di dispositivi energetici Eaton e la possibilità di realizzare report energetici e ambientali, analisi degli andamenti e controllo del bilanciamento dei carichi e ridondanza di potenza.

Stefano Cevenini, Product Manager Power Quality e Data Center Segment Marketing Manager di Eaton Italia

Le nuove unità di distribuzione elettrica PDU G3+ di Eaton confermano il costante impegno dell’azienda nella ricerca di soluzioni all’avanguardia nella distribuzione dell’energia per le apparecchiature IT e arricchiscono la gamma esistente con nuove e innovative funzionalità. Grazie alle innovazioni tecnologiche e alle nuove funzionalità introdotte, questa soluzione offre disponibilità, connettività e affidabilità ulteriormente migliorate anche in condizioni complesse e un livello di cybersecurity senza precedenti.

Anche in Italia Rack IT serie RA di Generazione 2

Ora disponibili anche sul mercato italiano e progettati per un’installazione facile e veloce, i nuovi Rack IT serie RA di Eaton soddisfano le richieste degli specialisti IT alla ricerca di un sistema rack pronto all’uso. La struttura standard, infatti, comprende ruote portanti (750 kg carico dinamico), piedi di sollevamento (regolabili dall’interno e dall’esterno del rack), porte chiudibili frontali e sul retro, pannelli di bloccaggio laterali, U-marking frontale e posteriore, passacavo migliorato da 100 mm sul retro, kit per affiancamento e kit di messa a terra. Inoltre, la serie RA di Eaton può essere assemblata in configurazione a corridoio, con porte di fine corsia prefabbricate e tetti orizzontali installabili velocemente e con facilità.