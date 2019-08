Lo studio Nunziante Magrone supporta Intracom Telecom

Lo studio Nunziante Magrone ha dato assistenza legale alla multinazionale Intracom Telecom nella procedura selettiva pubblica per fornire servizi FWA a Open Fiber. Lo studio legale Nunziante Magrone ha collaborato in particolare con il socio Andrea Grappelli, esperto nel settore degli appalti pubblici nazionali ed internazionali.

Lo studio, con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, ha curato tutte le fasi connesse alla procedura selettiva pubblica, sia nella strutturazione dell’offerta che nelle attività relative alla successiva stipula del contratto, che ha visto protagonista la multinazionale greca Intracom Telecom, che opera nel settore delle telecomunicazioni wireless, che si è aggiudicata il contratto per la fornitura dei servizi di Fixed Wireless Access per Open Fiber.

Un appalto che ha una particolare rilevanza strategica per l’Italia. Infatti grazie all’accordo raggiunto, Open Fiber, operatore wholesale concessionario di Infratel Italia, riuscirà a portare, utilizzando la tecnologia FWA di Intracom Telecom, i servizi di banda ultra larga in aree ancora non coperte e in zone difficilmente raggiungibili o con scarsa densità abitativa. Una soluzione tecnologica che permetterà di assicurare la connessione ad alta velocità ad oltre venti milioni di abitazioni in tutte le regioni d’Italia.